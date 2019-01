Reine Kopfsache

Er ist schon eine imposante Erscheinung, dieser Matthias Nowak, der trotz Kälte und Nieselregen mit einem Lächeln auf dem Kunstrasen der TSG Ailingen steht. Die Hände in den Taschen der dicken Winterjacke vergraben, auf der – ebenso wie auf der Wollmütze – das Logo des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München prangt. Für ebendiesen Verein, der sicherlich auch das Lieblingsteam einiger Teilnehmer dieses Camps ist, hat Nowak fast acht Jahre als Technik- und Kreativtrainer gearbeitet. Nun gibt er sein Wissen auch in Fachbüchern und an viele andere Jugendteams weiter.

Aber Kreativtrainer – was ist das überhaupt?

Grob gesagt geht es Matthias Nowak darum, den jungen Fußballern zu zeigen, dass man es beim Fußball nicht nur mit dem Fuß, sondern auch mit dem Oberstübchen können muss. Er ist eine Art Gehirntrainer für junge Sportler. Bei Nowaks Übungen müssen die jungen Fußballer etwa rechnen und gleichzeitig ihre Gliedmaßen in verschiedene Richtungen bewegen.

Die Kicker der U11- und U13-Junioren der TSG Ailingen hingen dem ehemaligen Technik- und Kreativtrainer des FC Bayern München an den Lippen, saugten die Worte des Blondschopfs auf wie trockene Schwämme, die zum ersten Mal das Wasser sehen – und setzten seine Anregungen prompt um.

Kontakt per Facebook

Wasser gibt es an diesem Tag unterhalb des Ailinger Wellenbades übrigens genug – und zwar von oben und unten. Doch das ist den jungen Fußballern ziemlich egal, da sie dazulernen und sich verbessern möchten. TSG-Jugendkoordinator Marcel Algner hat den Kontakt zu Matthias Nowak übrigens selbst hergestellt. „Ich habe Matze einfach bei Facebook angeschrieben, ob er sich vorstellen könnte, unseren Verein in diesem Bereich zu schulen.“

Nachdem im November 2018 die TSG-Übungsleiter von Nowak geschult wurden, sind nun also die Nachwuchskicker aus Ailingen und Umgebung dran.

Beim sogenannten Kopftraining geht es darum zu lernen, wie die Gedanken besser über den Körper zum Ball und somit auf den Platz gelangen. Eine kurze Anweisung, gefolgt von einer Handbewegung – und schon stürzt sich der Nachwuchs in die Arbeit, die von Nowak und Algner, dem technischen Jugendleiter der TSG, fachmännisch begutachtet wird. „Ziel dieses kognitiven Trainings ist es, Körper und Geist bis zum erfolgreichen Abschluss im Mann-gegen-Mann zusammenzubringen“, betont Algner. Währenddessen gibt Nowak weitere Anweisungen und erklärt, worauf es ihm bei den nächsten Übungen ankommt.

Hier spielen Zahlen und Farbansagen eine Rolle, auf die die Jungs blitzschnell reagieren müssen. Bevor die Köpfe aber sprichwörtlich zu rauchen beginnen, gibt es eine kleine Stärkung für die Camp-Teilnehmer, die in zwei Gruppen unterteilt sind. Schon beim Abschlusstraining am zweiten Tag sind erste Verbesserungen zu erkennen und so mancher falsche Laufweg oder Fehlpass des Vortags ist längst vergessen.

Trotz aller Anstrengungen hoffen die Kids auf eine Wiederholung des etwas anderen Trainings, und auch Matthias Nowak kann sich durchaus vorstellen, seine Gedankenspiele und Kniffe abermals am Bodensee zu präsentieren. Bis dahin müssen die Teilnehmer mit Nowaks Buch mit dem Titel „Beweg dein Hirn: Das tägliche 10-Minuten-Programm für mehr Potenzial, Kreativität und Lebensqualität“ vorliebnehmen. Dann geht das Warten auf ein nächste Mal schneller rum. „Wir wollen weitere Aktionen in diese Richtung planen, zum Beispiel ein großes Jugendturnier, zu dem auch der eine oder andere Profiverein mit seiner Jugend kommt“, sagt Algner mit einem zufriedenen Lächeln. Ein ebensolches haben nun auch die Kids im Gesicht.