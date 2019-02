Der Herr der Eierschneidermusik, der Mann, den die Bauersfrau nicht sucht, oder der Martin, der sein T-Shirt nicht mit Inge teilt? Sie alle stecken drin im Kabarettisten Martin Herrmann, der auf der Bühne des Kulturraum Casino am Freitagabend die Behauptung „Keine Frau sucht Bauer“ zum Abendprogramm erklärt.

Seinen total kabarettistischen Titel möchte er bitte richtig verstanden wissen: vier Worte – drei Probleme! „Bauer“ ist der Problemfall, „sucht gleich heiratet“ bezeichnet das Problembewusstsein und „Frau?“ Die Antwort ist keine, denn „zu meiner Zeit war Frau kein Problem, sondern eine Frau.“ Martin Herrmann, schon vom Namen her Östrogenseismograf, wäre am liebsten Witwer, dann hätte er in seiner Einzimmerwohnung zwar die gleiche Lebenssituation wie seine fünf Kumpel, aber ohne Zwischenschritt Ehe, Kinder, Eigenheim. 50 Prozent aller Ehen werden geschieden, weiß der sorgfältige Leser der Weltpresse. Das bleibt dem Zölibat erspart und alle Katholiken nennen den Pfarrer Vater, nur nicht seine Kinder, die sagen Onkel.

Des Kabarettisten Empfehlung an Singles ist die „Nie-mehr-allein-CD mit Partnergeräuschen“, denn nach so einem Staubsaugergeräusch hört sich die Wohnung gleich viel sauberer an. Für den neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse greift der Mann mit dem gerollten Augsburger „R“ gerne auf die Apothekenumschau zurück. Die Korrelation aus niedriger Sterberate und Ärztestreik lautet folglich, dass die Leute nicht sterben können, wenn ihnen keiner sagt, wie es geht. Und für die Zweifel von Lungenärzten an Grenzwerten hat Herrmann auch eine naheliegende Erklärung: „Schadstoffe in der Luft? Davon leben sie.“

Dass Frauen in „Pömps“ ausrutschen sei genetisch bedingt, denn das dabei entstehende Geräusch sei für den lautmalerischen Namen verantwortlich. Sein Tipp gegen Modesorgen ist das Stringkopftuch für den Mann und die Frau – und drapiert sich einen Strick ums Gesicht. Die Zukunftssorgen von Frauen spiegeln sich in unterschiedlicher Esoterik der Männer, die die Frauen auf dem Land oder in der Stadt finden können.

Der Bauer lässt um Mitternacht eine Schnecke über die Warze schleimen, der Städter befreit die tibetanische Taschenharfe aus der Küchenschublade und lässt das seit 5000 Jahren als Eierschneider verkannte, zehnsaitig bespannte Instrument mithilfe der Resonanz des Gitarrenrückens als einen Mix aus Zither, Sitar und Martinshorn erklingen.

Wortspiele in Liedform

Herrmann nutzt Wortspiele für seine Gags, manche in Liedform, vielleicht seine heimliche Stärke, unterlegt von leisen Gitarrentönen. Auf Multitasking reimt sich „Don’t you know then Mutti asking“, der Bergvagabund dient als musikalische Grundlage für das Kuhsortenlied und das dreistrophige Älterwerden-Lied führt zum Traum des noch nie Verheirateten. Aber die Schöne mit dem verführerischen französischen Akzent an der Türe ist nicht „L’ Amour“, sondern „La Mort.“

Martin Herrmanns Reimzwang macht vor gar nichts Halt, auch nicht vor der Zugabe: Dem Abendgebet „Guten Abend Känguru, schließe deinen Beutel zu“ folgt im Morgengebet eines Kängurus „Beutel klemmt – Sakrament.“