Reimar Krauß wird als neuer Co-Dekan in Friedrichshafen investiert

Der Kirchenbezirk Ravensburg hat einen neuen Co-Dekan und die Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen und die Schlosskirchengemeinde einen neuen geschäftsführenden Pfarrer. Reimar Krauß wird am Sonntag, 22. Mai, um 15 Uhr in einem Festgottesdienst in der Schlosskirche zu Friedrichshafen, mit anschließendem Empfang, in sein neues Amt eingeführt.

Krauß selbst predigt gerne und hat auch viel Freude daran, einen Bibeltext zu bearbeiten, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Im Mittelpunkt seiner Theologie steht die Verkündigung der vorbehaltlosen Liebe Gottes zu den Menschen in großer Freiheit – eine große Aufgabe, die in diesen von Corona-Resignation und Mitgliederschwund gekennzeichneten Zeiten nicht einfacher geworden ist, so die Kirchengemeinde weiter.

Mit dem Einzug in Friedrichshafen schließt sich für Krauß dann auch der Kreis. Er hat im Kirchenbezirk Ravensburg seine berufliche Laufbahn begonnen, und kehrt auf der letzten beruflichen Etappe dorthin wieder zurück.