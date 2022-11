Reh verursacht Ausweichmanöver

Plötzlicher Wildwechsel war am Samstagmorgen gegen 5 Uhr offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 467 bei Kressbronn. Eine 54-jährige Skoda-Fahrerin musste ihren Angaben zufolge einem von rechts die Straße querenden Reh ausweichen. Sie kollidierte in der Folge mit der Leitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Am Skoda, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Wie hoch dieser an der Leitplanke ausfällt, kann noch nicht beziffert werden, so die Polizei.