Regionalliga-Volleyballer gewinnen das Seederby gegen Konstanz

Mit einem 3:1-Sieg (23:25, 25:15, 25:16, 25:17) gegen USC Konstanz II geht die zweite Volleyball-Mannschaft des VfB Friedrichshafen in die Weihnachtspause. Auch die Häfler Bezirksligadamen hatten Grund zum Jubeln: Gegen Burladingen II gelang ein 3:0-Erfolg (27:25, 25:23, 25:23).

Die Vorzeichen für die VFB-Regionalligamannschaft standen nicht gut, denn aufgrund von Verletzungen, Krankheiten und anderweitigen Verpflichtungen fehlten mit Dominic Lehle, Fabian Feiri, Dietrich Penner, Konrad Arns, Julian Huhn und Moritz Schnell gleich sechs Akteure bei den Herren 2. Weil auch Ersatzzuspieler Fabian Kohl nicht einsatzfähig war, haben die Häfler den ehemaligen Zweitligazuspieler Holger Bär aktiviert. In ungewohnter Formation mit Holger Bär, Burkhard Sude, Dritan Cuko, Jovan Markovic, Axel Stöferle, Noah Dutzi, Philipp Burkhard, Lenni Littmann und Libero Adrian Jammer hatte der VfB im ersten Satz gegen die clever angreifenden Konstanzer seine Probleme – und musste diesen Durchgang mit 23:25 abgeben. In den drei Folgesätzen lief es dann aber deutlich besser. Alle drei Durchgänge gingen mit mindestens acht Punkten Vorsprung an die Friedrichshafener, die am Ende verdient nach vier Sätzen siegten. Der VfB Friedrichshafen 2 beendet die Hinrunde damit mit 15 Punkten und geht auf Platz sieben in die Weihnachtspause.

Die Damenmannschaft ist mit einem souveränen 3:0-Sieg aus Burladingen zurückgekommen und belegt vor der Weihnachtspause mit 20 Punkten den zweiten Platz in der Bezirksliga Süd.