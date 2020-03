Friedrichshafen (sz) - Gute Nachrichten aus der Handwerkskammer Ulm: Die Handwerksbetriebe im Kammergebiet zeigen sich weiterhin stabil auf dem regionalen Markt. Darüber informiert die Pressestelle der Kammer in ihrer neuesten Mitteilung. Demnach lag die Insolvenzquote im Jahr 2019 nahezu unverändert bei 0,27 Prozent aller im Jahresverlauf aktiven Betriebe. Im Jahr 2018 lag die Quote bei 0,26 Prozent. „Unsere Betriebe bieten gefragte moderne Leistungen und haben ihre Betriebsstrukturen gestärkt. Viele Handwerksbetriebe haben in den letzten Jahren das Eigenkapital aufgebaut. Das war unbedingt nötig und macht sie stärker für schwierigere Zeiten. Und für den Kunden ist ja nichts schöner als wenn der ausführende Handwerksbetrieb auch noch in fünf Jahren da und mein Ansprechpartner ist“, sagt Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm.

Gewerksübergreifend ist die Auftragslage im regionalen Handwerk laut der Kammer seit Jahren auf hohem Niveau, trotz schwächelnder Welt-Konjunktur und schwierigen Aussichten im deutschen Exportgeschäft. Viele Handwerksbetriebe stärken derzeit ihre betrieblichen Strukturen: Sie setzen demnach auf die Eigenkapitalquote, stellen qualifizierte Fachkräfte ein und investieren kräftig. So haben im Jahr 2019 lediglich 52 Betriebe von rund 19 000 im Kammergebiet Insolvenz angemeldet, davon sieben der über 2700 Betriebe im Bodenseekreis. Fast dreimal so hoch wie aktuell war die Insolvenzquote im Jahr 2009 mit 0,63 Prozent. Manche Handwerksbetriebe arbeiten mittlerweile oft gegen Vorauszahlungen.

„Wir rüsten die Meister und Betriebsinhaber der Zukunft, damit wir auch weiterhin starke, nachhaltige Betriebe haben, die die Kunden mit ihren hochwertigen Leistungen versorgen“, betont Krimmer. Denn als Meisterstudent gehören unter anderem Situationsanalyse, Risikobewertung, Wettbewerbsrecht, Finanzierungs- und Förderprogramme, Investitionspläne und Finanzierungskonzepte wie auch Insolvenzverfahren zum Kaufmännischen Teil der Meis-terausbildung. „Die Meisterausbildung und ihr Wissen ist auch hier der beste Schutz gegen Insolvenzgefahr“, meint Joachim Krimmer.