Regionale Kinderarmut

Gerade in Zeiten der Pandemie darf die Arbeit der Initiative der Stiftung Bodensee nicht vergessen werden. Bei der jüngsten Spendenaktion organisierte der Rotary Club Friedrichshafen - Tettnang eine Spende von 2500 Euro für die Kinderstiftung Bodensee und unterstützt damit soziale Kinder- und Jugendprojekte in der Region.

Die Kinderstiftung Bodensee setzt sich mit ihrer Arbeit in der Region dafür ein, Kindern Chancen zu geben und so der Kinderarmut entgegen zu wirken. Im Rahmen verschiedener Projekte fördert die Kinderstiftung Bodensee die Teilhabemöglichkeiten sowie die Entwicklungs- und Bildungschancen der Kinder, um langfristig und nachhaltig Zukunftschancen zu schenken. Seit der Corona-Pandemie beobachtet die Kinderstiftung Bodensee eine steigende Chancenungleichheit für Kinder aus armutsgefährdeten Familien.

Kinderarmut in Zeiten der Pandemie Spielen, Lachen, Toben und Entfaltung der Persönlichkeit – das hat auf den ersten Blick nichts mit Geld zu tun. Aber auf den Zweiten! Kinderarmut hat viele Facetten. In erster Linie drückt sie sich über fehlende finanzielle Ressourcen in der Familie aus. Kinder sind auf ihre Eltern angewiesen. Das bedeutet sie sind von ihrer finanziellen, sozialen und kulturellen Lage abhängig. Beengter Wohnraum, geringe Sprachkompetenzen, eingeschränkte finanzielle und soziale Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern sind Aspekte der Kinderarmut. Dadurch bedeutet Armut für Kinder geringere Entwicklungschancen. Dies wirkt sich auf die körperliche Gesundheit, die soziale Kompetenz, kulturelle Entfaltung und vor allem auf die eigene Selbstachtung und das Selbstwertgefühl der Kinder aus. Jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg ist von Armut betroffen. Das zeigten erneut Studien. Auch in der wirtschaftsstarken Bodenseeregion sind knapp 18 % der Kinder und Jugendlichen gefährdet.

Besonders im Bildungsbereich zeigt sich, dass Kinder aus finanziell schwachen Haushalten oft keine Rückzugsräume zum ungestörten Lernen haben. Häufig verfügen sie nicht über die technische Ausstattung und den Zugang zu digitalen Medien sowie informationsbezogene und digitale Kompetenzen bzw. Unterstützungsmöglichkeiten. Insbesondere durch das Home Schooling werden Defizite deutlich. Probleme bei der Selbstorganisation oder Konzentrationsschwierigkeiten kommen hinzu.