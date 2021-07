„Region braucht einen umweltschonenden, vierstreifigen Ausbau der B31“

Die SPD Bodenseekreis zeigt sich nach eigenen Angaben irritiert und verärgert über die Äußerungen des Grünen Verkehrsministers Winfried Hermann in der Stuttgarter Zeitung, in denen der Grünen-Politiker den vierstreifigen Ausbau der B31 in Frage stellt. „Der Konflikt zur B31 lähmte die Region seit Jahrzehnten. Anstatt gemeinsam an einem Strang zu ziehen, treten die Grünen beim Ausbau der Infrastruktur weiter auf die Bremse. Das überschreitet langsam die Grenze des Unredlichen“, so der SPD-Kreisvorsitzende Leon Hahn.

„Während alle politischen Akteure sich zusammenreißen und Partei- oder Lokalinteressen endlich hintenanstellen, damit wir bei diesem für unsere Region zentralen Projekt endlich vorankommen, schaltet Winfried Hermann bereits auf Wahlkampfmodus”, so der SPD-Politiker. „Wir fordern den Landesverkehrsminister und die Grünen im Land auf, die politisch demokratisch formulierte Position der Region nicht länger zu missachten”, so Hahn.

„Die SPD Bodenseekreis bekennt sich weiter zum vierstreifigen Ausbau der B31 zwischen Meersburg und Immenstaad. Aus Gründen der ökologischen Nachhaltigkeit, befürworten wir aber einen Ausbau ohne Standstreifen“, so der SPD-Kreisvorsitzende. „Wir erwarten von den Grünen, dass sie hier Kompromissbereitschaft zeigen, ohne die keine Entlastung der Region möglich sein wird”, so der Bundestagskandidat der SPD im Wahlkreis Bodensee.

Der SPD-Politiker sehe beim Ausbau der Infrastruktur dringenden Handlungsbedarf: „Wir fordern dringend, mit den Planungsarbeiten für die B31 zwischen Meersburg und Überlingen sowie auf der B30 zwischen Eschach und Friedrichshafen zu beginnen.”

Zuletzt machte der SPD-Politiker Hahn die grundlegende Bedeutung des Projekts noch einmal deutlich: „Wir können grüne Zukunftsregion werden und haben jede Chance, mit unseren starken Unternehmen einen Beitrag zu neuen, klimaschonenden Technologien zu leisten. Wenn wir aber wollen, dass beispielsweise der Antrieb der Zukunft auch vom See kommt, müssen wir schon auch die Voraussetzungen dafür mitdenken“. Dafür brauche es nun alle.