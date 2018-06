Wie fühlst du dich bei einem Streit? Wie entsteht ein Buch? Warum machen wir Selfies, und wie wird im All geforscht? Am vergangen Samstag haben die letzten Workshops der Kinderuni Friedrichshafen vor den Sommerferien stattgefunden. In kleinen Gruppen wurden die Themen alters- und kindgerecht aufbereitet.

Die Räumlichkeiten der Zeppelin-Universität am Fallenbrunnen boten genug Platz, um sich kreativ auszubreiten. Die Gruppe 7plus beschäftigte sich beispielsweise mit der Frage, wie sich Selfie und Selbstportrait unterscheiden. Eine kleine kunstgeschichtliche Einführung stellte zunächst berühmte Selbstporträts wie etwa von Albrecht Dürer vor. Danach durften die jungen Studierenden selbst aktiv werden: Ganz bewusst sollten sich die Kinder mit Requisiten in Szene setzen und ihre eigene Selbstdarstellung reflektieren.

Auch für die Jüngsten ging es darum, sich Gedanken über sich selbst und andere zu machen. Suzan Hahnemann hatte zum Thema „Warum streiten wir?“ Playmobilfiguren mitgebracht. Sie gaben den Kindern Gelegenheit, Konflikte aus dem Alltag nachzuspielen und sich in andere Rollen hineinzuversetzten. Als die Konflikte in der Gruppe besprochen wurden, wurde aber klar, wie genau und sensibel Kinder Streits wahrnehmen und wie viele Gedanken sie sich vor allem dann machen, wenn Erwachsene sich ihretwegen streiten.

Nina Benzkirch ist Buchhändlerin bei Ravensbuch und thematisierte mit ihrer Gruppe den Weg eines Buches – vom Manuskript in die Buchhandlung. Auch hier sollte Wissen für die Kinder vor allem durch eigene Gestaltung greifbar werden. Nach einer kleinen theoretischen Einheit hatten sie die Gelegenheit selbst Verleger zu spielen. Anhand fester Kriterien sollten sie entscheiden, welches der Bücher, die Nina Benzkirch mitgebracht hatte, sie selbst verlegen würden.

Die älteste Gruppe nahm Günter Lauinger mit auf eine Reise zu den Sternen. Passend zum Flug von Alexander Gerst zur Internationalen Raumstation (ISS) erklärte er seinen Zuhörern den Aufbau der Raumstation und welche Forschung erst durch die Schwerelosigkeit im All überhaupt möglich wird.

Das reguläre Studienjahr der Kinderuni startet nach den Sommerferien wieder im September.