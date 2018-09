Das Weiterbildungsinstitut IWT lädt für Donnerstag, 20. September, 9 bis 16 Uhr, zum Fachtag Leichtbau an die DHBW nach Friedrichshafen ein. Referent Axel Herrmann, Chef der Composite Technology Center Stade GmbH, spricht über 3-D-Druck. Außerdem hält Ingenieur Martin Bruns von der BMW AG einen Vortrag über über „Praxis Automotive Lightweight Design im Leistungssegment“. Um „Fortschrittliche Flugzeugstrukturen“ geht es bei Mircea Calomfirescu von Airbus Defence and Space aus Manching. Peter Kielhorn vom Freundeskreis Dornier-Museum berichtet von der „DO-X – Wiedergeburt einer Legende am Bodensee“. Das Faserinstitut Bremen zeigt „Faserverstärkte, dreidimensionale Verbindungselemente“ und Professor Holger Purol, Studiendekan Maschinenbau und Mitveranstalter der DHBW Ravensburg, spricht über „Gemessene Entwicklungen und spürbare Trends im Leichtbau.“

Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit, das neue DHBW-Gebäude inklusive des Leichtbaulabors zu besichtigen, teilt der Veranstalter mit.

Der Fachtag Leichtbau in Friedrichshafen ist ein kostenloses Angebot von #bodenseeinnovativ.