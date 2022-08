Reederei bietet Kombiticket für Oktoberfest an

Die Katamaran-Reederei bietet während dem Oktoberfest in Konstanz vom 16. September bis 3. Oktober KombiTickets zu ausgewählten Veranstaltungen sowie Shuttletickets für Hin- und Rückfahrt um Mitternacht. Das Kombiticket zum Oktoberfest gilt an folgenden Tagen: 16., 17., 23., 24. und 30. Oktober sowie am 1. Oktober. Der Kombipreis beinhaltet den reservierten Sitzplatz im Zelt, einen Verzehrgutschein von fünf Euro sowie die Katamaran-Fahrkarte.

Die Veranstaltung auf dem Festgelände Klein Venedig liegt fünf Gehminuten vom Katamarananleger entfernt. Der Katamaran bietet laut Mitteilung ab Friedrichshafen günstige KombiTickets mit Eintritt und Verzehrgutschein oder reine Shuttle-Tickets für die Hin- und Rückfahrt. Die KombiTickets für 25,00 Euro beinhalten den Eintritt zu ausgesuchten Veranstaltungen, die Hin- und Rückfahrt mit dem Katamaran sowie einen reservierten Platz im Zelt plus Verzehrgutschein im Wert von fünf Euro.

Tickets für das Kombiangebot buchen Interessierte direkt über die Oktoberfest-Website www.oktoberfest-konstanz.com. Wichtig: Die Hinfahrt kann man am Veranstaltungstag frei wählen, die Rückfahrt mit dem letzten Katamaran ist um 0 Uhr.

Für diejenigen, die bereits Festzelttickets haben oder nur den Vergnügungspark besuchen möchten, empfehle sich der Oktoberfest-Shuttle-Kat. Dieser bringe Festbesucher an Freitagen und Samstagen nach Veranstaltungsende um 0 Uhr Mitternacht nach Hause – vorausgesetzt die Mitfahrenden haben ein Kombi- oder Shuttleticket. Eintrittskarten oder Verzehrgutscheine für das Oktoberfest sind im Shuttle-Ticket für 19,50 Euro nicht enthalten. Die Fahrkarten sind limitiert im Onlineshop unter der-katamaran.de und am Automaten in Friedrichshafen verfügbar.

Wichtig: Die Rückfahrt um 0 Uhr Mitternacht ist ausschließlich für Festbesucher mit Kombitickets und Shuttle-Tickets reserviert. Die Anzahl der Plätze ist bei allen Angeboten begrenzt.