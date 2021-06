Rechte Gewalt: Vor 30 Jahren tötete ein Neonazi in Friedrichshafen Agostinho Comboio

Von Schwäbische Zeitung

Durch Zeugen wurde der Polizei am Sonntag gegen 7.45 Uhr in der Hochstraße eine vermeintlich hilflose Person in einem Auto sitzend mitgeteilt. An der Ampel der Maybachstraße fanden die Beamten einen augenscheinlich bewusstlosen Mann in dem auf der Straße stehenden Wagen vor. Der hinzugerufene Rettungsdienst schlug mit einem Nothammer eine Scheibe an dem Fahrzeug ein. Daraufhin wurde der Mann wach, war jedoch völlig desorientiert und zeigte Anzeichen von Alkohol- und Drogenbeeinflussung, heißt es im Bericht der Polizei.