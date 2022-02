Recherche beginnt: Erste Themen der Aktion „Wo brennt’s“ stehen fest

Corona beherrscht weiterhin die Nachrichtenwelt. Dabei gibt es in der Region so viele Themen, die auch während einer Pandemie wichtig, spannend und berichtenswert sind. Deswegen haben wir Leserinnen und Leser der Schwäbischen Zeitung und Schwäbische.de gefragt: Wo brennt’s? Was möchten Sie in der Zeitung von morgen lesen?

Zahlreiche Vorschläge und Hinweise haben uns erreicht. Die Redaktionen Friedrichshafen, Tettnang und Lindau haben jeweils fünf bis sechs Themen ausgewählt, über die Leserinnen und Leser auf Schwäbische.de abstimmen konnten.

Allerdings waren die meisten Vorschläge so spannend, dass die Redaktionen ihnen nachgehen werden. Dennoch wollten wir wissen: Welches Thema sollen die Redakteurinnen und Redakteure zuerst angehen?

Am Montag, 19 Uhr, haben wir das Voting beendet und die Stimmen ausgezählt. Insgesamt haben mehr als 1000 Menschen abgestimmt. In Tettnang und Friedrichshafen war das Ergebnis eindeutig. In Lindau waren sich die Leserinnen und Leser nicht so einig.

Dieses Thema interessiert die Häfler am meisten:

Radonbelastung im „Fallenbrunnen“?

Ein typischer Fall für eine offene Recherche: Das Gebiet „Fallenbrunnen“ weise eine hohe Radon-Belastung auf, schreibt uns eine Leserin.

Wir müssen überprüfen: Was ist Radon? Ist die Belastung dort tatsächlich hoch? Ist das gefährlich? Was kann man – wenn es denn so ist – dagegen tun?

Die mögliche Radonbelastung interessiert die Leserinnen und Leser in Friedrichshafen am meisten. (Foto: Screenshot/lia)

Dieses Thema interessiert die Tettnanger am meisten:

Was an der Kreuzung Schäferhof/Oberhof passiert

Erst hatte der Gemeinderat eine Ampelkreuzung abgelehnt, ein Kreisverkehr sollte her. Der Preis indes war so hoch, dass das Projekt von Jahr zu Jahr geschoben wurde. Bis die Kreuzung als Unfallschwerpunkt galt.

Seitdem will das Land jetzt doch eine Ampelkreuzung installieren. Passiert ist aber noch nichts. Wie geht es an dieser Stelle weiter? Und wann werden Nägel mit Köpfen gemacht, fragen Leserinnen und Leser.

In Tettnang ist das Thema eindeutig. (Foto: Screenshot/lia)

Dieses Thema interessiert die Lindauer am meisten:

Wie ist die Klimabilanz der Lindauer Therme?

Saunen drinnen und draußen, es brodelt und dampft. Doch wie sieht es eigentlich mit dem CO₂-Ausstoß, der Rentabilität und dem finanziellen Risiko für die Stadt aus?

In Lindau waren sich die Leserinnen und Leser nicht so einig. (Foto: Screenshot/lia)