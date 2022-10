Rebecca Treschert tritt in der Caserne auf

Der culturverein caserne und der Jazzport Friedrichshafen präsentieren am Donnerstag, 6. Oktober, das Rebecca Trescher New Shapes Quartet auf ihrer CD-Release Tour. Der Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr. Der Eintritt wird per Kollekte gesammelt.

Das Quartet sei Teil einer jungen Generation der deutschen Jazz-Szene und gehe voran, träume sich davon und entfessele entspannt, heißt es in der Ankündigung zum Konzert. Rebecca Trescher bewege sich dabei kompositorisch zwischen fast schon sinfonischen Texturen und erlaube diesen doch eine intime Flexibilität, die im Zusammenspiel mit Jan Brill am Schlagzeug, Bassist Lukas Keller und Gitarrist Riaz Khabirpour zum Ausdruck kommt. Es seien subtile und facettenreiche Kompositionen der Klarinettistin, klar strukturiert wie gleichermaßen sensibel umgesetzt in Melodik, Rhythmik und Tongebung.

Individuelle Stärke und kollektives Verständnis sollen ein spannendes musikalisches Itinerar reflektieren und interpretieren, welches zugleich jene Anstrengung und Intensität des Schaffensprozesses widerspiegele. Nichts wird kaschiert, vielmehr durchlebt und aufgelöst in fließender Interaktion; kraftvoll und präsent, melancholisch und fragil. Neue Formen des Jazz, vereint in einem Ensemble.

Rebecca Trescher wurde erst kürzlich mit dem Deutschen Jazzpreis für die „Komposition des Jahres 2022“ ausgezeichnet. Außerdem ist sie von dem amerikanischen Downbeat Magazine in der Critics Poll Liste als Rising Star Clarinet ausgezeichnet worden.