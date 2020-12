Der digitale Ad-ventskalender der Realschule Ailingen begleitet die Schulgemeinschaft seit Anfang Dezember durch den Advent. Hinter den Türchen verbirgt sich eine Überraschung für jeden Tag, die entweder von den Schülerinnen und Schülern oder den Kolleginnen und Kollegen der Realschule Ailingen erstellt wurde. Dies teilt die Realschule mit. Mit einer geheimen Aktion überraschte die Schülermitverantwortung am Dienstagmorgen die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Realschule: Das Schulhaus wurde in rotes Licht getaucht, Windlichter zierten die Zugänge zum Schulhaus, und über den Schulhof erklang weihnachtliche Musik. Unterstützt wurde die SMV durch die Firma moSound, die die gesamte Lichttechnik kostenlos zur Verfügung stellte, von Schul-DJ Fabio Matt, der für die musikalische Untermalung sorgte und vielen Helferinnen und Helfern der Klasse 5a. Am Ende des Tages wurden die Jahrgänge fünf bis neun in die vorgezogenen Ferien und der Abschlussjahrgang 10 in den Fernunterricht entlassen. Zum digitalen Adventskalender: www.realschule-ailingen.de/index.php/adventskalender