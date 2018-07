Realschule St. Elisabeth nehmen am „Big Challenge“ teil

60 Schüler der fünften und sechsten Klassen der Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth in Friedrichshafen haben am Sprachwettbewerb „The Big Challenge“ (deutsch: „die große Herausforderung“) teilgenommen. Ziel des jährlich zwischen März und Mai in ganz Europa stattfindenden Events ist es, das Interesse der Schüler an der englischen Sprache zu wecken und ihre Englischkenntnisse auf spielerische Weise zu verbessern. Der Test findet in der Schule statt.

Die Teilnehmer beantworten dabei schriftlich in einer Zeit von 45 Minuten genau 45 Multiple-Choice-Fragen zu Wortschatz, Grammatik, Phonetik und Landeskunde. Die Schüler von St. Elisabeth waren dabei insgesamt sehr erfolgreich und wurden mit Urkunden und zahlreichen tollen Preisen belohnt. Marcel Wild aus der Klasse 6 c belegte landesweit sogar den zweiten Platz und durfte dafür einen Pokal entgegennehmen. Foto: Realschule