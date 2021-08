Realschule Ailingen spendet für Flutopfer

Die Realschule Ailingen spendet Geld an die Flutopfer. Die Schüler mit Verantwortung (SMV) ,mit Schülersprecher Luca Mende (Zweiter von rechts) und seinen Mitschülern Rita, Sven und Sebastian sammelte in den letzten drei Schultagen vor den Sommerferien in den Klassen Spenden, wie die Schule mitteilt. Die Schülerinnen und Schüler stimmten in ihren Klassen ab, welchen Betrag sie aus der Klassenkasse für diese SMV-Aktion abgeben können. Insgesamt kamen 1000 Euro zusammen, die die Schule an das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ überwies. Die Schülerinnen und Schüler hoffen laut Mitteilung, dass sie mit diesem Geld einen kleinen Beitrag für den Wiederaufbau der Gebäude und Infrastruktur im Katastrophengebiet leisten können. „Oder vielleicht kann damit auch ein paar jungen Menschen ein kleiner Ferienwunsch in dieser schwierigen Zeit erfüllt werden“, so heißt er in der Mitteilung.