Realschule Ailingen hält zusammen

Die drei Buchstaben „RSA“ stehen nicht nur für „Realschule Ailingen“, sondern bilden auch die Grundpfeiler des schulischen Leitbilds der Bildungseinrichtung: Respekt – sozial – arbeiten. In einem Bericht verraten Schüler und Lehrer, wie sie versuchen, das, was Schule neben der Vermittlung fachlicher Inhalte ausmacht, aufrechtzuhalten.

Für die Schüler der Realschule bedeutet das Fernlernen, dass 50 Prozent des Unterrichts online stattfinden und die anderen 50 Prozent als Material zum eigenständigen Bearbeiten über die Homepage zur Verfügung gestellt werden. Sowohl die Kinder als auch das Kollegium haben viel aus dem ersten Lockdown gelernt und die Abläufe so optimiert, dass der Unterricht jetzt über alle Fächer hinweg reibungslos stattfinden kann. „Doch so wichtig die Vermittlung von Unterrichtsinhalten auch ist, droht das, was Schule normalerweise ausmacht, auf der Strecke zu bleiben“, heißt es im Erfahrungsbericht. Und dies seien das gemeinsame Leben und Lernen.

Bereits vor neun Jahren hat sich die Realschule Ailingen bei der Erarbeitung des Leitbilds damit auseinandergesetzt, was dieses gemeinsame Lernen ausmachen soll und sich für drei Säulen entschieden: einen respektvollen Umgang miteinander, den sozialen Blick auf das alltägliche Handeln innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes und das zielorientierte schulische Arbeiten hin zu einem qualifizierten Ausbildungsberuf oder zum Übergang in die beruflichen Gymnasien. Auch in Zeiten von Corona will die Schule diese Eckpunkte nicht aus den Augen verlieren und initiiert deshalb zahlreiche Aktionen.

Kurz vor der Schulschließung im Dezember initiierte die SMV die Aktion „Empty your pockets“ und sammelte in allen Klassen Geld, das man lose in den Taschen mit sich trägt. Die dadurch gespendete Summe von 300 Euro kam drei Häfler Kinderprogrammen zugute. Außerdem ist auch respektvolles Verhalten im Internet, die sogenannte Netiquette, wichtiger Inhalt des Online-Unterrichts.

Die Belastungen des Lockdowns für Kinder und Jugendliche seien nicht zu unterschätzen, macht die Schule deutlich. Die persönliche Kontaktaufnahme der Schüler untereinander sei erschwert und auch die Unterstützungsmöglichkeiten, die die Schule normalerweise anbieten könne, seien stark eingeschränkt. Aus diesem Grund haben die Vertrauenslehrer und die Schulsozialarbeit unter dem Titel „Freizeit & Schule im Lockdown-Alltag“ Tipps zur Verfügung gestellt, um auch zu Hause ein Gleichgewicht zwischen Schule und Freizeit schaffen zu können. Familie, Gesundheit und Hobbies finden hierin ebenso ihren Platz, wie Motivation und eine klare Wochenstruktur.

Durch eine Ausgewogenheit von Online-Unterricht und eigenständigem Arbeiten und einem extra für die jetzige Phase erarbeiteten Corona-Stundenplan wird der Unterrichtsalltag in vollem Umfang abgebildet. Auch Eltern und Schüler zeigen sich im Bericht mit dem Modell zufrieden. „Wir als Elternvertreter der Klasse sechs sind mit dem Konzept der Realschule Ailingen sehr zufrieden. Trotz mancher persönlicher und technischer Turbulenzen sind die Kinder organisatorisch wie auch zwischenmenschlich sehr gut aufgehoben.“ Amelie F., eine Zehntklässlerin berichtet: „Ich habe ein sehr gutes Gefühl, weil ich weiß, dass unsere Lehrer alles geben, um uns auf die Prüfungen vorzubereiten.“ Rafael aus der fünften Klassen findet den Hauptfachunterricht toll, Sport online aber am besten, weil sich alle gemeinsam vor der Kamera bewegen. „Wir machen dann Kraftübungen wie Liegestützen oder auch Dehnübungen.“ Und auch der Stolz auf das, was die Schüler zu leisten in der Lage sind, wächst zunehmend. Das führe zu Aussagen, die man unter normalen Umständen selten zu hören bekommt: „Es ist blöd, dass man keine Klassenarbeiten schreiben kann, weil man nicht zeigen kann, wie gut man Zuhause gearbeitet hat“, sagte Sara aus der fünften Klasse.

Das Kollegium der Realschule Ailingen zeigt sich in der Mitteilung sehr zuversichtlich, dass es seine Schüler auch unter diesen außergewöhnlichen Umständen gut für das Leben nach der Schule vorbereiten und stärken kann. Trotzdem freuen sich alle schon wieder auf die persönlichen Begegnungen und das gemeinsame Arbeiten von Angesicht zu Angesicht.