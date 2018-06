Es ist der Klassiker schlechthin für alle Wanderer, die sich eine Alpenüberquerung vorgenommen haben: Auf dem E5 von Oberstdorf nach Meran durch die Allgäuer, die Lechtaler und die Ötztaler Alpen. Und genau dieser Herausforderung wollen sich in diesem Herbst 17 motivierte Schüler der Realschule Ailingen stellen.

Bereits zum vierten Mal geht man unter der Leitung von Lehrer Stefan Vieira dieses spannende Projekt an. Doch zunächst heißt es einmal, für die nötige Kondition zu sorgen, aber auch die Kletterqualitäten und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu verbessern. Und was könnte dafür geeigneter sein als ein Fußmarsch von Ailingen in Richtung Rotachmündung und ein anschließender Übungsnachmittag in der Kletterhalle der Häfler Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV).

3455 Meter hohe Ötztaler Kreuzspitze ein Höhepunkt

Ein „Herzenswunsch“ wird im September aber auch für Schulleitern Svenia Bormuth in Erfüllung gehen. „Ich werde zum ersten Mal mit dabei sein und bin sehr glücklich, mitlaufen zu dürfen“, sagt sie in großer Vorfreude. Ihr Dank gilt natürlich allen Organisatoren, allen voran Stefan Vieira, seinem Lehrerkollegen Johannes Fuchs sowie dem mittlerweile pensionierten Kollegen Georg Hecht und dem bergerfahrenen Begleiter Niko Kübler. Immer genau die gleiche Route und das gleiche Programm abzuspulen, das kommt für die Ailinger allerdings nicht in Frage, wie jetzt schon verraten wird. Wandelte man vor zwei Jahren auf den Spuren von Ötzi und traf sogar Bergsteigerlegende Reinhold Messner zum gemütlichen Plausch, so wird in diesem Jahr die Besteigung der 3455 Meter hohen Ötztaler Kreuzspitze ein echter Höhepunkt. Bei einer Gesamtstrecke von 100 Kilometern gilt es für die Schüler in acht spannenden Tagesetappen auch rund 10 000 Höhenmeter zu bewältigen. Übernachtet wird unter anderem auf der Kemptener, der Memminger, der Braunschweiger und der auf mehr als 3000 Meter hohen Similaunhütte in Südtirol.

Klar, dass das Adrenalin von Tag zu Tag steigt, und die Stimmung unter den teilnehmenden Schülern schon jetzt kaum mehr zu toppen ist. „Das wird sicher ein Riesenerlebnis und etwas ganz anderes als der Schulalltag“, sind sich die 13-jährige Valerie Schaal und die um ein Jahr ältere Rike Meschenmoser absolut einig. „Der Gletscher wird ganz bestimmt ein absolutes Highlight“, sagt Rike. Beide Mädels haben in ihren Familien schon etwas Wandererfahrung gesammelt und sind sich auch sicher, dass sich die Gruppe durch den richtigen Teamspirit auszeichnen und jeder jedem bei Bedarf hilfreich zur Seite stehen wird. Auch Florian Simanowski hat schon reichlich alpine Erfahrung. „Ich übe seit ein paar Jahren auch regelmäßig in der Kletterhalle und kenne mich auch gut mit der Gurtsicherung aus“, sagt der 14-Jährige. Dass eine konsequente Vorbereitung mehr als die halbe Miete ist, darin besteht für alle Beteiligten kein Zweifel. „Ich möchte in nächster Zeit ein paar Mal den Pfänder rauf und dabei auch meine Schuhe einlaufen“, hat sich Emanuel Saupp vorgenommen. Auch Dave Hörmann bereitet sich zusammen mit Freunden auf das große Event vor. Dazu gehört unter anderem auch eine 220 Kilometer Radtour einmal rund um den Bodensee mit einer Zwischenübernachtung.

Genug der Worte. Jetzt geht’s erstmal etwa zehn bis elf Meter senkrecht nach oben. Auch in der DAV-Kletterhalle sind Mut, Willensstärke, Kraft und Geschicklichkeit verlangt. Aber auch das Vertrauen, dass man sich aufeinander hundertprozentig verlassen kann.