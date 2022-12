Razzia bei ehemaliger Bundestagskandidatin der „Basis“

Bei der bundesweiten Razzia wegen mutmaßlicher Umsturzpläne sogenannter Reichsbürger gerät augenscheinlich auch die Bodenseeregion ins Visier. Genauer gesagt: ein Haus in der Gemeinde Frickingen.

Laut Berichterstattung des „Südkurier“ rückten dort am Donnerstag am frühen Morgen mehrere Limousinen und ein Mannschaftswagen an. Die Einsatzkräfte umstellten das Haus und brachen die Haustür demnach gewaltsam auf.

Die fragliche Wohnung sei stundenlang durchsucht worden. Festgenommen wurde die Bewohnerin aber nicht – und auch sonst niemand im Bodenseekreis. Die Behörden bestätigen nicht offiziell, dass die Durchsuchung in Zusammenhang mit der Aktion gegen die sogenannten Reichsbürger und ihre Putschplänen stand.

Tatsache ist aber das zeitliche Zusammentreffen mit dieser bundesweiten Aktion. Zudem wurden weitere Objekte im Bodenseekreis durchsucht. Insgesamt vier, so ein Sprecher der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe. Zu Festnahmen kam es aber bei keiner von ihnen.

Keine Stellungnahme

Zu einer Stellungnahme gegenüber der SZ war die Frau am Freitag nicht bereit. Man findet aber einiges über sie im Internet. Die Frau ist politisch aktiv und trat 2021 bei der Bundestagswahl für die Partei „Die Basis“ an. In ihrem Wohnort bekam sie 5,4 Prozent der Zweitstimmen.

Auf der Homepage der „Basis“ begründet sie ihre Bundestagskandidatur unter anderem so: Sie wolle ein „in Freiheit soziales, naturverträgliches und enkeltaugliches Zukunftsmodell gestalten“.

Hinweise, dass sie den Reichsbürgern nahe stehen könnte, finden sich auf der Basis-Homepage nicht. Auch nicht auf ihrer eigenen Homepage, in der sie ihre Dienste als Coach anbietet.

Werbung für Querdenker-Demos

Auf ihrer Facebook-Seite teilt die Frau Videos des bei Verschwörungstheoretikern beliebten Historikers Daniele Ganser und des Aktivisten und Publizisten Ken Jebsen (Ken FM), zudem Einträge, die Werbung für Querdenker-Demos machen.