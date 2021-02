Ravensburger Spielepaket für Seniorenheime

Das Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift in Friedrichshafen hat am Mittwoch unerwartet einen Besuch von den Clowns Lina Gugelhupf und Fanni (ravensburger clowns e.v.) bekommen. Die Clowns hatten Geschenke dabei. Normalerweise kommen sie zweimal monatlich zur Visite auf die Wohnbereiche des Seniorenheimes, dieser Besuch hatte jedoch einen anderen Grund. Im Rahmen der Aktion „Spielepaket für Seniorenheime“ der Firma Ravensburger übergaben sie einer Bewohnerin sowie dem Fachbereichsleiter Tobias Günther einen Karton verschiedenster Spiele, wie das Seniorenzentrum mitteilt. Die Freude über das Geschenk war groß, da die neuen Spiele eine willkommene Abwechslung in den momentan doch sehr ruhigen Alltag im Seniorenheim bringen. Das Gustav-Werner-Stift sowie das Wilhelm-Maybach-Stift, die ebenfalls ein Spielepaket erhalten haben, bedankte sich ganz herzlich bei den Clowns für die freudige Überraschung und ein großer Dank ging auch an die Firma Ravensburger für die tollen Spiele. Foto: