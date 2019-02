Treffen sich die Mitgliederinnen des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) ausschließlich im Gemeindehaus und meist zum gemütlichen Kaffeekränzchen? Von wegen. „Die meisten Leute haben leider keine Vorstellung davon, dass wir seit vielen Jahrzehnten nicht nur eine kirchliche, sondern auch eine sehr politische Organisation sind und uns zum Beispiel schon bei der Durchsetzung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren engagiert haben“, sagt Barbara Kunz, Gemeindereferentin der katholischen Innenstadtgemeinden und geistliche Beirätin der Häfler Ortsgruppe des KDFB.

Jetzt hat sie Frauen zum „Kneipengespräch“ in die Gaststätte Foyer eingeladen, auch um offensiv gegen den „Dornröschenschlaf“ vorzugehen, in dem man sich innerhalb des KDFB ihrer Meinung nach viel zu lange befand. Und tatsächlich: Es entwickelten sich rege Diskussionen, die weit über den eigenen oder Nachbars Kirchturm hinausgingen.

Gehen Frauen alleine in eine Kneipe? In der Regel eher nicht. Ganz abgesehen davon, dass es in Friedrichshafen kaum typische Kneipen gibt. In dieser Ansicht sind sich schon mal alle Anwesenden einig. Diejenigen, die ins Foyer gekommen sind, haben durchaus Gesprächsbedarf und viel zu sagen. Eine Vierzigjährige ist darunter, einige Frauen um die Fünfzig, auch ein paar jenseits der Sechzig. Barbara Kunz hat sich gut vorbereitet. Sie hat jede Menge Frage - Kärtchen mit ganz unterschiedlichen Themenvorschlägen mitgebracht, um die Runde in Schwung zu bringen. „Eine gute Idee“, sagt Gertrud. „Ich bin ich heute gekommen, um über Gott und die Welt zu reden. Und wenn mit solchen Kärtchen das Eis gebrochen werden kann – umso besser.“

Wie sieht’s mit der Rolle der Frauen in unserer Gesellschaft aus? „Frauen werden auch hierzulande nach wie vor sexuell ausgebeutet. Das ist für mich skandalös und absolut reformbedürftig“, betont Gabi. „Ja, Frauen werden auf unserer Welt verschlissen“, ergänzt Ursula. „Man redet ihnen ein, dass Kindererziehung, Karriere und Haushalt alles ganz selbstverständlich unter einen Hut gebracht werden müsse.“ Dass sie sich auch innerhalb der katholischen Kirche benachteiligt fühlt, daraus macht Barbara Kunz kein Hehl. „Männer stehen vorne dran und ich kann gewisse Dinge nicht tun, nur weil ich eine Frau bin, jedoch von meiner Befähigung her dazu vielleicht genauso in der Lage wäre.“

Breiten Raum nimmt das Thema „Gendergerechtigkeit“ ein. „Davon sind wir noch weit entfernt“, so die einhellige Meinung. Muss ein Mädchen unbedingt in die „Puppenecke“ gedrängt werden, wenn es lieber Fußball spielt? „Inwieweit lassen sich Kinder in der Erziehung manipulieren, wenn sich etwa der Vater einen Jungen gewünscht, aber ein Mädchen bekommen hat? Auch darüber wird diskutiert – an einem launigen Kneipenabend, an dem nichts erzwungen wird, aber vieles möglich ist. Und der nach zwei Stunden noch lange nicht zu Ende ist.

„Uns ging es mit dieser Veranstaltung darum, Frauen aller Generationen anzusprechen, natürlich auch gern jüngere“, sagen die KDFB-Vorsitzende Stephanie Glatthaar und ihre Stellvertreterin Cornelia Rothenhäusler. Dass sie sich auf eine Fortsetzung der „Kneipengespräche“ der Häfler Ortsgruppe des Katholischen Frauenbunds freuen, steht außer Frage.