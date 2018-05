Zur 25. Auflage der Fachmesse Outdoor (17. bis 20. Juni) können potenzielle Abenteurer erstmals an einem Ausflug mit Übernachtung unter freiem Himmel teilnehmen. „Solche Microadventures werden immer beliebter und sie begeistern auch Menschen für Outdoor-Erlebnisse, die bislang kaum Erfahrung damit haben“, sagt Outdoor-Projektleiter Dirk Heidrich. Ganz unter dem Motto „back to the basics“ kommen dabei nur die nötigsten Hilfsmittel zum Einsatz. Moderne Technik? Fehlanzeige.

Das Microadventure ist laut Pressemitteilung der neue Trend im Bereich Outdoor und Freizeit: eine kleine Auszeit in der Natur – preisgünstig, kurz, direkt vor der Haustüre und auch für Ungeübte gut machbar. Genau diese einfache Umsetzbarkeit macht das Freizeiterlebnis so effektiv. Es muss nicht gleich Backpacken im Dschungel von Borneo sein. Warum nicht einfach im örtlichen Wald übernachten, statt sich ewig mit der Organisation des perfekten Wanderurlaubs zu beschäftigen, fragt die Messe Friedrichshafen in der Mitteilung. Ausgiebige Planung und digitale Lösungen verschaffen zwar ein beruhigendes Gefühl von Sicherheit, dagegen sind es beim Microadventure oftmals gerade die unvorhersehbaren Wendungen, die das Leben spannend machen.

Dem Prinzip des Minimalismus folgend wird nur mitgenommen, was wirklich notwendig ist. Mit leichtem Gepäck geht es unter der Führung eines erfahrenen Outdoor-Guides am Messevortag, Samstag, 16. Juni, per Shuttle ins Deggenhausertal, wo Karte und Kompass die Teilnehmer zu Fuß ins Zielgebiet leiten. Dort heißt es dann, den Urinstinkt wiederfinden und sich selbst ans Werk machen. Der Platz fürs Nachtlager wird selbst ausgewählt und gebaut. Dabei ist neben Tarps (einfachen Planenzelten) und Schnüren alles recht, was der Wald hergibt. Selbst das Abendessen darf im Erdofen zubereitet werden. Die magischen Momente des Lebens kommen auch beim Microadventure nicht zu kurz, heißt es. Letztendlich sind es doch das gemütliche Beisammensein am Lagerfeuer und die Nacht unter dem Sternenhimmel, woran sich jeder erinnern wird.

Informationen zur Teilnahme am Microadventure

Wann: Samstag, 16. Juni, 15 Uhr bis Sonntag, 17. Juni, 9 Uhr. Wo: Deggenhausertal (etwa 30 Minuten Fahrt ab dem Messegelände).

Bewerben darf sich jeder, der älter als 18 Jahre ist und eine große Portion Abenteuerlust mitbringt. Die Teilnahme am Camp ist kostenfrei, die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Hier geht’s zur Anmeldung: www.outdoor-show.de. Dort ist auch ein Video des letztjährigen Microadventures zu finden.

Die 25. Auflage der Outdoor findet von Sonntag, 17., bis Mittwoch, 20. Juni, statt und ist nur für den Fachhandel geöffnet – ausgenommen: die Deutsche Meisterschaft im Bouldern am 16./17. Juni in Halle B5. (sz)