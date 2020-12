Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen ist am Dienstagmittag in die Häfler Altstadt ausgerückt. Gegen 12 Uhr hat in einer Wohnung in der Karlstraße ein Rauchmelder Alarm ausgelöst. Nachdem zunächst auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, kehrte kurz darauf die Bewohnerin zurück. Dies Frau war, wie die Polizei mitteilt, in der Stadt gewesen und hatte Essen auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen, weshalb es zu einer Rauchentwicklung gekommen war.