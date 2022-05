Die starke Rauchentwicklung aus einem defekten Boiler im Kellerraum eines Wohnhauses in der Albrechtstraße in Friedrichshafen war der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Donnerstag gegen 14 Uhr. Dies teilt die Polizei mit. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Albrechtstraße kurzzeitig gesperrt werden. Die Ursache für den Defekt und die Höhe des Sachschadens sind aktuell noch nicht bekannt.