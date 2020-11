Rathäuser und Ortsverwaltungen empfehlen Terminabsprache

Um während der Corona-Pandemie Wartezeiten zu vermeiden, rät die Stadtverwaltung Friedrichshafen in einer Mitteilung dazu, Termine in den Rathäusern und Ortsverwaltungen vorab online, per E-Mail oder telefonisch zu vereinbaren.

Wie bisher gibt es im Rathaus am Adenauerplatz Einlasskontrollen: Wer mit bestätigter Terminvereinbarung kommt, kann direkt ins Rathaus, wer ohne Termin ins Rathaus kommt, muss dagegen mit Wartezeiten rechnen. Angelegenheiten beim Bürgerservice oder im Standesamt können vorab telefonisch oder online www.rathaustermin.friedrichshafen.de vereinbart werden: Ausländeramt 07541 / 203 21 62, Bürgeramt 07541 / 203 21 41 oder -21 42, Standesamt 07541 / 203 21 72. Die gesamte Stadtverwaltung ist außerdem über die zentrale Behördenrufnummer erreichbar unter Tel. 115 (ohne Vorwahl) und Tel. 07541 / 20 30. Unter www.friedrichshafen.de sind außerdem Ämter und Ansprechpartner online zu finden und können telefonisch oder per E-Mail kontaktiert werden.

Im Technischen Rathaus in der Charlottenstraße sind bis auf Weiteres nur noch Vor-Ort-Termine in den Ämtern nach vorheriger Anmeldung direkt mit dem jeweiligen Amt – ebenfalls telefonisch oder per E-Mail – möglich. Die Besucherinnen und Besucher werden dann am Eingang abgeholt. Termine sind grundsätzlich von Montag bis Freitagvormittags sowie an Donnerstagen nachmittags möglich.

In den Ortsverwaltungen Ailingen, Kluftern, Ettenkirch und Raderach sowie im Bürgeramt in Fischbach sind Termine wie bisher auch ohne vorherige Vereinbarung zu den üblichen Öffnungszeiten möglich.