Welcher Beruf passt zu mir? Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Wie viel verdient ein Azubi eigentlich? Diese und weitere Fragen beschäftigen Schüler auf ihrem Weg in eine berufliche Zukunft. Antworten darauf erhalten sie von jungen Ausbildungsbotschaftern, die seit sieben Jahren weiterführende Schulen in Baden-Württemberg besuchen, um für eine duale Ausbildung zu werben. Im Schuljahr 2017/18 waren in der Region Bodensee-Oberschwaben 144 als Ausbildungsbotschafter unterwegs.

In Klassenzimmern berichteten die Botschafter von ihren Berufen, von ihren Wegen in die passende Ausbildung und von den Karrieremöglichkeiten, die sie nach ihrer Ausbildung haben. Für ihre Aufgabe waren sie vorab von zwei halbtägigen Seminaren von der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) geschult worden. Dabei hatten sie die Möglichkeit, ihre Präsentation vorzubereiten und „einen Testlauf zu machen“. In Ergänzung zu den jungen Werbern zeigten fünf Senior-Ausbildungsbotschafter, Fach- und Führungskräfte, die mit einer dualen Ausbildung in ihre Karriere gestartet sind, im Rahmen von Elternabenden in den Landkreisen Ravensburg, Friedrichshafen und Sigmaringen die vielfältigen Karriere-Chancen auf.

Warum nicht das Hobby zum Beruf machen? Ein erfolgreiches Praktikum im Unternehmen Lissmac, Bad Wurzach, führte beispielsweise Jasmin Seitz in die Ausbildung zur Industriemechanikerin. Sie und ihre weiteren 143 Azubikollegen aus 43 regionalen Betrieben und unterschiedlichen Ausbildungsberufen berichteten den Schülern von ihren Erfahrungen, teilt die IHK im Presseschreiben mit. Demnach wurden seit 2011 in der Region 884 junge Ausbildungsbotschafter geschult.

25 Koordinierungsstellen

Mehr als 8600 Schüler und über 650 Eltern konnten von den Erlebnissen und Tipps der jungen Auszubildenden bislang profitieren. „Die Botschafter geben glaubwürdige Einblicke und sind damit Ratgeber, Wegweiser und Motivator – auf Augenhöhe“, so Markus Brunnbauer Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Ausbildung. Das Engagement und den bisherigen Erfolg feierten Ausbildungsbotschafter, Senior-Ausbildungsbotschafter, Betriebsvertreter und die IHK Bodensee-Oberschaben als ei-ne von insgesamt 25 landesweiten Koordinierungsstellen jetzt gemeinsam.

Die Auszeichnungsfeier fand bei Lissmac Maschinenbau GmbH in Bad Wurzach statt. Alle Ausbildungsbotschafter, die sich im Schuljahr 2017/2018 engagiert haben, erhielten eine Urkunde. Auch Bernhard Hametner von der beim Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag angesiedelten Leitstelle der Initiative bedankte sich bei den Ausbildungsbotschaftern im Namen des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, das die Initiative seit 2011 fördert.

Entstanden ist die Ausbildungsbotschafter-Initiative vor sieben Jahren im Zuge der Bildungspartnerschaften zwischen allgemeinbildenden weiterführenden Schulen und Firmen vor Ort. Im Rahmen dieser Partnerschaften gehen Auszubildende der Betriebe auch in die Partnerschulen. Da die Rückmeldungen auf diese Aktionen durchweg positiv sind, wurde die Initiative der Ausbildungsbotschafter nun mit einer Laufzeit bis Ende 2020 neu aufgelegt. Sie wird vom Ministerium weiterhin gefördert.

Derzeit sind in Baden-Württemberg etwa 4250 Ausbildungsbotschafter aktiv. Bei bisher über 12 500 Schuleinsätzen im Land konnten die Ausbildungsbotschafter mehr als 285 000 Schüler erreichen.