Der Kunstverein Friedrichshafen zeigt zum ersten Mal Schulkunst – und das Gezeigte ist beachtlich. In nur fünf Monaten hat der Neigungskurs Kunst von KMG und GZG die Arbeiten der Ausstellung „Verkörperungen“ geschaffen.

Kursleiterin Cornelia Neubeck scheint mit ihren 15 Schülerinnen und Schülern das erste Jahr an der Kunstakademie vorweggenommen zu haben. Im Zentrum stehen Akte und Selbstporträts, Körperteilstudien und das klassische Memento mori – wenn die zur Vorlage genommenen Totenschädel aus dem Schulfundus auch aus Plastik gefertigt waren. Die Ausstellung zeigt, dass hier über dem kreativen Selbstausdruck nicht die handwerklichen Grundlagen vernachlässigt wurden. Es wird viel mit Kohle und Bleistift gearbeitet, Formen und Figuren ergeben sich aus der Linie heraus, Schattierungen in Gesichtern sind fein herausgearbeitet. Wenn man bedenkt, dass diese Ergebnisse nach weniger als einem halben Jahr des Bestehens des Neigungskurses zustande kamen, von Schülern im Alter von 15 bis 17 Jahren, zieht man den Hut noch tiefer.

Bei einem Wochenendkurs an der Kunstschule in Meersburg kamen Akte zustande, von denen jeder seine eigene Handschrift hat. Mit den Selbstbildnissen wagen sich die Schüler an eine der höchsten künstlerischen Disziplinen, die zwischen vorgegebener Pose, Spiel und Selbsterforschung liegt. Wie bei Rembrandt spielen verschiedene Kopfbedeckungen dabei eine wesentliche Rolle. Interessant ist der Vergleich dieser realistischen Selbstentwürfe mit den phantastischen Selbstporträts oben auf der Galerie: So wie Archimboldo aus Birnen, Äpfeln und Trauben Gesichter formte, griffen die Schüler zu viel weiteren Motivkreisen, aus denen sie mit Buntstiften ihr „Chaos-Selbst“ entwarfen: Bäume, und Regenbögen, Scheren und Tentakeln fügen sich zu Gesichtern.

Aber auch der Sprung in die Acrylmalerei gelingt famos. Die Selbstporträt-Serie „Ich denke, also male ich“ steht im Gegensatz zur minutiösen Arbeit mit Bleistift oder Buntstift. Wer mit dem breiten Pinsel malt, braucht Kühnheit und zugleich einen kühlen Kopf, weil die Aussage der Pinselspur sehr viel kräftiger und markanter ist als die Spur von Stiften. Eine Gratwanderung zwischen Gegensätzen, die ausnahmslos das Ziel erreicht. Wie alle guten Selbstporträts geben diejenigen dieser Ausstellung keine klaren Auskünfte, sondern summieren sich zur Frage: Rate mal, wer ich wirklich bin.

Die Ausstellung wird am Freitag, 25. Januar, um 19 Uhr im Kunstverein am Buchhornplatz eröffnet. Zu sehen ist sie bis 14. Februar, jeweils Mittwoch bis Freitag von 15 bis 19 Uhr sowie Samstag von 11 bis 17 Uhr.