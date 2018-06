Rat will Migranten zum Wählen motivieren.

Der Rat der Nationen und Kulturen in Friedrichshafen will Einwanderer dazu animieren, bei den Kommunalwahlen 2019 ihre Stimme abzugeben. Außerdem plant der Rat einen Wegweiser, in dem die städtischen Migrantenvereine vorgestellt werden. Dies hat das Gremium in seiner Sitzung am Donnerstag im alten Arbeitsamt in Friedrichshafen besprochen.

Der Rat der Nationen und Kulturen setzt sich aus den Vertretern der verschiedenen eingetragenen Migrantenvereinen Friedrichshafens zusammen. Er bietet ein Forum zur Diskussion und Meinungsbildung für die in Friedrichshafen lebenden Migranten und trägt Themen an den Integrationsausschuss der Stadt heran. Das Gremium selbst stellt acht Mitglieder für den Integrationsausschuss der Stadt.

Wie Wahlen funktionieren

Eines der wichtigen Themen der Sitzung war die Planung einer Informationsveranstaltung zu den Kommunalwahlen 2019. Der Rat hat den Plan zugewanderte Menschen, aber auch alle anderen Bürger über die Wahlen 2019 zu informieren. „Wir wollen auch Verantwortung übernehmen“, sagt Emel Coban, die Vorsitzende des Rates in einem Telefonat mit der SZ. Die Veranstaltung solle den Bürgern zeigen, wie die Kommunalwahlen funktionieren und im besten Falle animieren, selbst Verantwortung zu übernehmen und wählen zu gehen. Vor allem Menschen mit Migrationshintergrund soll die Chance gegeben werden, sich zu beteiligen. Die Veranstaltung ist für das Frühjahr 2019 vor der Wahl geplant. Genaueres steht noch nicht fest.

Des Weiteren informierte der Rat über den Stand des Wegweisers für Migrantenorganisationen in Friedrichshafen. Diese Broschüre soll die Namen, Logos und Kontaktdaten der Migrantenvereine enthalten. Sie soll neu Zugewanderten, aber auch anderen Interessierten eine Hilfestellung sein, sich in den Häfler Migrantenvereinen zurechtzufinden. Neben den Namen und Kontaktdaten haben die Vereine auch die Möglichkeit, sich nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf ihrer Muttersprache vorzustellen. Die Veröffentlichung ist noch für den Herbst dieses Jahres geplant. Die Broschüre soll dann in öffentlichen Einrichtungen wie dem Rathaus ausgelegt werden.

Der türkische Elternbeirat stellte bei der Sitzung auch ein zweisprachiges Kinderbuch vor. Dieses wurde schon auf dem internationalen Kinderfest vorgestellt, das im Frühjahr gefeiert wurde. Es ist in deutscher und türkischer Sprache erschienen. Das Buch hat den Titel „Wir – Biz“, was die türkische Übersetzung von „Wir“ ist. Türkische Schüler aus Friedrichshafen, Kressbronn und anderen Teilen der Region haben das Buch mit Geschichten und Zeichnungen gefüllt. Gesammelt und übersetzt wurden diese Geschichten dann von ihren Lehren. Zurzeit wird das Buch vom türkischen Elternbeiratsverein angeboten. Andere Themen in der Sitzung waren das Angebot „Café International“ des Zeppelin-Museums und eine Beratung über Austauschmöglichkeiten mit anderen Städten in Sachen Integrationsarbeit. Ebenso wurde ein Kochprojekt vorgestellt, bei dem die Vereine Interessierten die landestypischen Kochkulturen näher bringen sollen. Die Kurse werden zusammen mit der Volkshochschule Friedrichshafens unter dem Namen „Küchen der Welt – Zuhause in Friedrichshafen“ angeboten.