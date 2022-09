Rat und Verwaltung reden über die Zukunft Friedrichshafens

Leitbild-Debatten oder konkrete Planungen? Nachdem zwei Ratsausschüsse – der für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) und der Kultur- und Sozialausschuss (KSA) – wortreich über die geplante Klausurtagung von Verwaltung und Gemeinderat diskutiert hatten, einigte sich der Gemeinderat am Montag recht zügig auf das weitere Vorgehen. In der Klausurtagung soll es um die weitere Stadtentwicklung gehen.

Robert Waibel fasste zusammen, was die Fraktionen von der Tagung erwarteten und wie sie diese strukturiert haben wollten. Wichtigste Aussage der Ausschusssitzungen war, lieber konkrete Planungen zu diskutieren und auch umzusetzen, statt erneut über theoretische Entwicklungs-Leitbilder zu sprechen. Der Zeitablauf solle gestrafft werden, mehr Daten sollten zur Verfügung gestellt werden, um eben diese konkreten Themen diskutieren zu können.

Dazu räumte die Verwaltung ein, dass der Zeitablauf vom Gemeinderat letztlich selbst bestimmt werden könne. Detaillierte Daten hingegen seien nicht sinnvoll, da diese Klausurtagung schon eine oberflächliche Debatte und Strategiediskussion sein solle. Außerdem wies Oberbürgermeister Andreas Brand darauf hin, dass nötiges Datenmaterial in aller Regel beim Statistischen Landesamt jederzeit zur Verfügung stehe.

Soziale Aspekte werden nicht vergessen

Die Anregung von Christine Heimpel (Grüne), den sozialen Aspekt bei der Debatte nicht unter den Tisch fallen zu lassen und dazu auch entsprechende Verwaltungsvertreter aus dem Sozialbereich an Bord zu haben, nahm der Oberbürgermeister auf und stimmte zu. Wer dann von der Verwaltungsseite dazu kommen müsse, werde noch geklärt.

Am Ende der recht kurzen und ganz und gar nicht aufgeregten Aussprache über die Klausurtagung, die am 11. November beginnt, wurde mit einer Enthaltung der Stundenplan der Tagung zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung soll jetzt die Klausursitzung zu den Themen Stadtentwicklung und Klimastrategie in der vorgeschlagenen Richtung weiter planen und die notwendigen Inhalte vorbereiten.