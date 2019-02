Rat stimmt zu: Sechs Euro pro Tag für Sportbad

Der Gemeinderat hat es beschlossen, ein Tag im Sportbad kostet künftig für einen Erwachsenen sechs Euro. Davon leiten sich alle anderen Preise ab. Dieses System soll aber nach einem Jahr überprüft werden, immerhin zahlt die Stadt nach dem hier beschlossenen Bäderkonzept schätzungsweise pro Jahr fünf Millionen Euro drauf.

Im Mittelpunkt der Beratungen im Gemeinderat standen am Montag die Eintrittspreise für das neue Sportbad und dazu Anträge der Grünen. Die Grünen wollten einheitliche Kinderjahreskarten für je 100 Euro. Geplant waren beim ersten Kind 179 Euro, für das zweite Kind 133 Euro und ab dem dritten Kind 82 Euro. Der Antrag der Grünen wurde abgelehnt, weil die Jahreskarten ohnehin sehr preiswert seien, zum anderen kinderreiche Familien damit eher benachteiligt würden.

Auch wollten die Grünen die Familienkarten an „real existierende Familien“, also auch an die Situation Alleinerziehender anpassen. Auch das wurde abgelehnt, da die Familienkarte, die zwölf Euro kosten soll, bei einem Erwachsenen und zwei Kindern dem regulären Eintritt entspricht. Ein Erwachsener mit einem Kind zahlt neun Euro. Die Rabattierungsmöglichkeiten hält für alle Häfler einen individuell günstigen Preis vor, die Kombinationsmöglichkeiten seien, so Bürgermeister Andreas Köster, sehr vielfältig.

Und genau das hat bei den Fraktionen auch durchweg zur Zustimmung der Preisgestaltung geführt. Allein Mirjam Hornung (CDU) lehnte die Eintrittsgestaltung ab, ihr waren die Preise zu niedrig, weil die Stadt mit voraussichtlich fünf Millionen Euro Abmangel pro Jahr sehr viel zuzahlen müsse.

„Moderate Eintrittspreise“ attestierten die Fraktionen des Gemeinderates durchweg der Preisgestaltung. Sie waren zufrieden, betonten aber ebeso einstimmig die Notwendigkeit, nach einem oder zwei Jahren das System noch einmal überprüfen zu wollen. Dazu gehört nicht nur die Preisgestaltung, sondern auch eine Systematik der Öffnungszeiten.

Gabriele Pferd (SPD) zweifelte zum Beispiel daran, die zusätzlichen 28 Stunden Öffnungszeiten durchgängig halten zu können. Das koste mehr Personal und Aufwand. „Vielleicht kann man die Öffnungszeiten im Sommer reduzieren“, schlug sie vor. Auch das soll überprüft werden. Zuletzt war es die Forderung der Grünen, einen Frauen-Saunatag einzuführen, bei dem einmal pro Woche nur Frauen kommen dürfen, aber auch nur weibliche Mitarbeiter in der Sauna arbeiten könnten, die diskutiert wurde. Oberbürgermeister Andreas Brand hält das für möglich, will die Gestaltung eines Frauen-Saunatages aber der künftigen Betriebsleitung überlassen und die Erfahrungen damit ebenfalls nach einem Jahr einer Prüfung unterziehen.