Rat spricht im November über den Flughafen

Der Häfler Gemeinderat wird im November über den Finanzierungsbedarf des Bodensee-Airports beraten. Das Gremium wollte bereits am 19. Oktober darüber sprechen, aufgrund einer nicht fristgerechten Veröffentlichung in der SZ, die das offizielle Bekanntmachungsorgan der Stadt ist, wurden die Fristen für die Ankündigung allerdings um einen Tag unterschritten. Die Folge: Der Tagesordnungspunkt musste verschoben werden. In Abstimmung mit dem Ältestenrat steht nun fest, dass im November zusätzlich zur regulären Sitzung eine weitere öffentliche Sitzung vorgesehen ist. Die Sitzungen sind für Montag, 16. November, und Montag, 23. November, geplant. Weitere Punkte: eine Resolution zur Beibehaltung des Rettungshubschrauberstandorts am Klinikum, die Umsetzung des ISEK-Projektes „Klimastadt“ sowie die Fortschreibung des Energie- und Klimakonzeptes. Außerdem spricht der Rat über die Beendigungen des Bebauungsplan-Verfahrens „Adelheidstraße Ost“ und die Aufhebung der Satzung zum Sanierungsgebiet „Stadtquartier Bahnhof-Friedrichstraße“.