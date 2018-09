Raser-Kontrollaktion läuft weitgehend ins Leere

Obwohl die Zahl der Beschwerden aus der Bevölkerung zuletzt rückläufig war, haben die Häfler Stadtverwaltung und die Polizei in der vergangenen Woche wieder einen Versuch unternommen, der Tuning-, Raser- und Poserszene auf die Pelle zu rücken. Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion am Freitag, 14. September, in den Abendstunden von 20 Uhr bis 0 Uhr konnten dann allerdings nur wenige Verstöße festgestellt werden.

Anwohner beim „Hinteren Hafen“ und beim Bodenseecenter sowie entlang der Messestraße und der Lindauer Straße melden immer wieder nächtliche Rasereien.

Deshalb kontrollierten Polizei und Stadt bereits zum zweiten Mal an den genannten Stellen, um Verstöße aufzudecken. Laut Pressemitteilung seien nun am vergangenen Freitag 20 Personen und 18 Fahrzeuge kontrolliert worden.

Folgende Verstöße wurden dabei geahndet:

Vier Fahrer waren nicht angeschnallt

ein Fahrer hatte sein Auto unrechtmäßig getuned

zwei Fahrer hatten ihre Autos falsch geparkt

zwei Personen erhielten wegen Alkoholkonsums auf dem Spielplatz am Hinteren Hafen Platzverweise.

Zeitgleich fanden mobile Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet statt. Die Kontrollen ergaben jedoch keine Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Auch Lärmbelästigungen konnten nicht festgestellt werden. Die Kontrollierten verhielten sich laut Polizeibericht kooperativ und einsichtig.

Dass sich die Zahl der Verstöße in Grenzen hielt, dürfte die Beamten indes kaum überrascht haben. Markus Sauter, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, hatte schon vor Wochen gesagt: „Sehr häufig ist es so, dass sich die Personen bei unserem Eintreffen ruhig verhalten.“

Um die Raser auszubremsen, hat die Stadt am Hinteren Hafen bereits Bodenwellen installiert. (Foto: Ralf Schäfer)

In vielen Fällen gebe es dann keinen Anlass für weitere Maßnahmen. Mangels belegbarer Verstöße nehme die Polizei in der Regel dort nur die Personalien auf und kläre sie darüber auf, was erlaubt ist und was nicht. Die Zahl der Beschwerden von Bürgern sei in den vergangenen Monaten zurückgegangen, sagte Sauter noch.

Als Grund dafür sieht er die Bodenschwellen, die die Stadt auf dem Parkplatz am Hinteren Hafen errichtet hat. Dennoch kündigte Sauter an, dass Polizei und Stadtverwaltung das Thema weiter im Auge behalten wollen.

