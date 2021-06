Rasenschnitt gehört nicht neben den Bach gekippt

Durch die feuchte Witterung in den vergangenen Tagen ist der Rasen in den Gärten stark gewachsen. Wohin also mit dem Rasenschnitt? Es gibt die Möglichkeit, den Rasenschnitt in der Biotonne zu entsorgen oder zur Kompostieranlage zu bringen, wie die Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung schreibt.

Nicht richtig sei es, den Rasenschnitt einfach unmittelbar am Ufer von Gewässern oder im Böschungsbereich eines Gewässers zu entsorgen, was mehrfach beobachtet worden sei.

Das Stadtbauamt, Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe, weist deshalb in der Pressemitteilung darauf hin, dass es sich dabei um eine unsachgemäße Abfallentsorgung handelt und der Entsorger eine Ordnungswidrigkeit begeht. Wenn der Rasenschnitt ins Gewässer gekippt wird, handele es sich sogar um eine strafbare Gewässerverschmutzung. In jedem Fall müsse man mit einer Geldbuße rechnen.

Durch den Klimawandel müsse zukünftig in den Sommermonaten verstärkt mit Starkregenereignissen gerechnet werden. Diese massiven Regenfälle könnten innerhalb kurzer Zeit dazu führen, dass selbst kleine Bäche und Gräben zu reißenden Sturzbächen werden. Durch diese Sturzfluten könne im Bach entsorgter Unrat oder am Gewässerufer gelagertes Material wie Holz, Bretter oder Ähnliches mitgerissen werden. An Brücken und Rohrdurchlässen sammle sich dieses Treibgut und führe zu Rückstaus und Überschwemmungen. Wenn dann noch zusätzlich Rasenschnitt und Laub dazukommt, würden die Brücken regelrecht verschlossen.