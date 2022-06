Rasante Reise durch Raum und Zeit am 9. Juli auf der Kiesel-Bühne in Friedrichshafen

Die neue Produktion des Theaterspielclubs 12+ heißt „Wer hat an der Zeit gedreht?“ und wird am Samstag, 9. Juli, um 16 Uhr im Kiesel im k42 Friedrichshafen aufgeführt. Seit Ende März haben sich die Mitglieder regelmäßig getroffen und unter Leitung der Theaterpädagogin Angelika Wagner ihr Stück erarbeitet.

Laut Ankündigung dreht sich in dem Bühnenstück alles um die Zeit und was man damit machen kann. Wie könnte eine Zeitmaschine der Menschheit helfen könnte? Was hält die Erde davon hält, wie wir unsere Zeit füllen? Und überhaupt: Was passiert, wenn die Zeit plötzlich ausgeht? Eine

Karten zu vier Euro pro Person gibt es im Online-Vorverkauf unter https://kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder unter der Telefonnummer 07541 / 28 84 44.