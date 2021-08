Rang drei für Maurice Marosi im Europacup

Erstmals hat Maurice Marosi vom Speedteam Bodensee einen schwarz-rot-goldenen Anzug getragen. Der 14-Jährige feierte seine Premiere in der deutschen Inline-Speedskating-Nationalmannschaft. Dabei schaffte es der Friedrichshafener auch gleich aufs Treppchen: Beim Europacupfinale im belgischen Oostende wurde Marosi Dritter in seiner Altersklasse.

Bei den internationalen Wettkämpfen starteten mehr als 400 Skater auf dem 200-Meter-Oval. In der Altersklasse von Marosi waren Länder wie Portugal, Frankreich, Belgien, Ungarn, Polen und Niederlande mit ihren Nationalmannschaften angereist – das sorgte für Spannung. Für Marosi vom Speedteam Bodensee ging es trotz der großen Konkurrenz gut los. Beim 200-Meter-Sprint qualifizierte er sich über Vorläufe für das Finale und erreichte am Ende mit 19,633 Sekunden den zweiten Platz. Ärgerlich: Laut Mitteilung des Speedteams Bodensee touchierte er in der Zielkurve leicht die Bande, was ihn den Sieg kostete.

Abermals einen Platz im Finale sicherte sich Marosi im 5000-Meter-Punkterennen. Er gehörte von 45 Skatern im Vorlauf zu den schnellsten 24 und durfte sich in dieser Disziplin somit mit den stärksten Teilnehmern seiner Altersklasse messen. Hier legten die Nationen aus Frankreich und Portugal ein hohes Tempo vor, mit zwei Punkten reichte es für Marosi immerhin für Platz sechs.

Am zweiten Wettkampftag schaffte er es sofort wieder auf das Podium. Beim 500-Meter-Sprintrennen belegte Marosi den zweiten Rang hinter einem Skater aus Portugal, nachdem sich der Friedrichshafener zuvor über vier Vorläufe für das Finale qualifiziert hatte. Sein Nationalmannschaftskollege Manuel Eppinger aus Großbettlingen musste sich nach einem Fahrfehler mit dem vierten Platz begnügen. Der zweite Wettkampftag beim Europacupfinale wurde mit dem Vorlauf über 500-Meter-Ausscheidung fortgesetzt. Hier belegte Marosi im Finale über 7000 Meter den achten Platz.

Seine schlechteste Platzierung gab es an Tag drei beim Lauf über 5000 Meter. „In den Schlussrunden geriet er mit einer Geschwindigkeit um die 40 km/h in einen Crash. Mit kleineren Verletzungen erreichte er als 17. das Ziel“, heißt es in der Mitteilung. Doch danach sammelte Marosi noch einmal alle Kräfte und beendete ein spannendes Rennen im 3000-Meter-Lauf auf Position zwei. Eine weitere gute Leistung also, mit der sich der Schüler des Graf-Zeppelin-Gymnasiums in Friedrichshafen in der Gesamtwertung den dritten Platz in seiner Altersklasse sicherte. Als bester deutscher Sportler seiner Altersklasse durfte er sich über seine Medaille sowie Pokale des Flanders-Grand-Prix freuen.