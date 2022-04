Mehrere Türen der Herrenumkleidekabinen des Strandbades in Friedrichshafen haben Randalierer am Mittwochabend gegen 19 Uhr mitwillig beschädigt. Die fünf oder sechs Täter, die als 13 bis 15 Jahre alt beschrieben werden, richteten dabei laut Polizeibericht rund 1500 Euro Sachschaden an und suchten im Anschluss das Weite. Zwei der Jugendlichen waren mit hellen, der Rest mit dunklen Jacken bekleidet.