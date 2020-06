Bislang unbekannte Personen haben am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Karlstraße den Inhalt mehrerer gelber Säcke in der Innenstadt verteilt. Zudem haben sie Schirme und einen Fahrradständer umgeworfen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.