Randalierer greift Klinikpersonal an

Massiven Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten hat ein 24-Jähriger am Dienstagnachmittag geleistet. Der Mann, der sich laut Polizeibericht in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte zuvor das Personal einer Spezialklinik in der Röntgenstraße bedroht und beleidigt. Als er zu randalieren begann, verständigte eine Ärztin die Polizei. Die Beamten mussten den jungen Mann mit großem Kraftaufwand zu Boden bringen und letzten Endes fixieren. Dabei versuchte er immer wieder, sich zu wehren und nach den Polizisten zu beißen. Gegen den 24-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde in der Obhut des Fachklinik-Personals belassen.