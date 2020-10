Randalierender 19-Jähriger kommt in Gewahrsam

Nachdem er zuvor auf dem Gelände einer Schule in der Meistershofener Straße randaliert hatte, wurde ein 19-Jähriger am Mittwoch in Gewahrsam genommen. Eine Anruferin meldete kurz nach Mitternacht eine Personengruppe, die Glasflaschen umherwarf und Müll verteilte. Als Polizeibeamte die Personen wenig später kontrollierten, zeigte sich der stark alkoholisierte 19-Jährige sofort aggressiv und schrie herum. Er musste die Nacht letztlich in der Ausnüchterungszelle der Polizei verbringen. Da er während der Maßnahmen die Polizeibeamten beschimpfte, muss er nun auch mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen, heißt es im Polizeibericht.