Randale in der Halloween-Nacht: Polizei äußert sich zu Zwischenfällen

In der Halloween-Nacht kam es in diesem Jahr sowohl in Friedrichshafen als auch in Markdorf und Meersburg vermehrt zu Zwischenfällen, bei denen unter anderem Menschen und Gebäude mit Eiern beworfen worden sind. Außerdem wurde die Bushaltestelle in Meersburg beschädigt und ein Mülleimer in Brand gesetzt. Die Polizei äußert sich nun zu den Zwischenfällen.

Dass an Halloween immer wieder randaliert wird, ist nicht neu, heißt es aus dem Polizeipräsidium Ravensburg. Besonders in Friedrichshafen sei es immer wieder zu Zwischenfällen gekommen. Allerdings war die Stadt 2022 keine Ausnahme. Auch in anderen Landkreisen wie Ravensburg oder Sigmaringen kam es laut Polizei zu Sachbeschädigungen und Ruhestörungen.

Gewalt gegen Personen

Und dabei blieb es nicht: „Leider musste dieses Jahr verzeichnet werden, dass von Einzelnen die Gewalt nicht nur gegen Sachen, sondern auch gegen Personen (Eierwürfe auf Polizei und Rettungskräfte) gerichtet wurde“, teilt die Polizei mit. Vorwiegend Jugendliche würden Halloween seit Jahren als Anlass nehmen, anderen einen Streich zu spielen. Dabei würden aber mittlerweile häufig Grenzen überschritten.

So komme es neben Eierwürfen auf Hauswände und Einsatzkräfte zum Zünden von Böllern und Inbrandsetzen von Hecken und Mülleimern. „Die Intensität des scheinbar groben Unfugs nimmt gefühlt zu, Ordnungsstörungen rücken näher an die Verwirklichung von Straftatbeständen heran, was jedoch nicht nur an Halloween zu verzeichnen ist“, berichtet die Polizei.

Polizei appelliert an Betroffene

Dass in der Nacht des 31. Oktober als Streich mit Eiern geworfen wird, ist der Polizei bekannt, die Hintergründe dazu seien jedoch unklar. Auf die Frage, was aus den Horror-Clows geworden ist, die vor ein paar Jahren noch für Stress gesorgt haben, antwortet die Polizei, dass dieses Phänomen derzeit nicht mehr auftrete.

Das Präsidium in Ravensburg appelliert an die Betroffenen: „Um Straftaten und Ordnungsstörungen verfolgen zu können, ist die Polizei zu einem großen Teil auf Hinweise angewiesen. Personen, die Zeugen oder gar Opfer von Straftaten werden, werden daher gebeten, sich umgehend in an die Polizei zu wenden – in dringenden Fällen über den Notruf 110.“