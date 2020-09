Rana Kerdieh erzählt von ihren Erinnerungen an Syrien

Im Rahmen der Ausstellung „Syria’s beauty and the beast“ laden das Stadtarchiv Friedrichshafen und die Ausstellungsmacherin Lena Reiner zu einem Podiumsgespräch mit Rana Kerdieh ein. Kerdieh ist in Aleppo aufgewachsen und 2015 nach Deutschland geflüchtet. Im Hof vor dem Haupteingang zum Stadtarchiv spricht sie von ihren Erinnerungen an Syrien, den Gründen ihrer Flucht und erzählt über ihre Heimat Syrien. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Bashar Kasso aus Ravensburg mit syrischer Oudmusik (Oud ist ein Saiteninstrument).

Rana Kerdieh ist 22 Jahre alt, lebt derzeit in Meersburg und steht kurz vor dem Abitur. In ihrer Freizeit engagiert sie sich ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz. Außerdem ist sie ausgebildete Rettungsschwimmerin.

An diesem Abend erzählt Rana Kerdieh wie es dazu kam, dass sie nach Deutschland flüchtete und warum sie sich ehrenamtlich engagiert. Sie schildert, warum sie ihre Heimatstadt Aleppo in Syrien im Alter von 17 Jahren verlassen hat, welche Erinnerungen sie selbst an Syrien hat und was sie fühlt, wie die Menschen in Deutschland über Syrien denken, teilen die Veranstalter mit. Moderiert wird das Gespräch von Lena Reiner. Auch aus dem Publikum können Fragen an Rana Kerdieh gestellt werden.

Im Anschluss besteht ab 20.15 Uhr die Möglichkeit, in kleinen Gruppen an einer Führung durch die Ausstellung „Syria’s beauty and the beast“ teilzunehmen. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 25. Oktober, im Stadtarchiv zu sehen.