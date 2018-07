Ramsauer beruft Dr. Stefan Köhler in wissenschaftlichen Beirat

Der Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Dr. Peter Ramsauer hat Ersten Bürgermeister Dr. Stefan Köhler, in den wissenschaftlichen Beirat für Raumentwicklung in der 17. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages berufen.

„Ich freue mich, dass mich Dr. Ramsauer in den wissenschaftlichen Beirat berufen hat“, erklärte Erster Bürgermeister Dr. Stefan Köhler auf seine Berufung in den Beirat. Köhler war bereits in der 15. und 16. Legislaturperiode als Verbandsdirektor des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben Mitglied dieses Gremiums. Neben seiner allgemeinen Beratungsfunktion prägte Köhler in dieser Zeit die Raumentwicklungspolitik des Bundes mit. Auch ist es maßgeblich seiner Initiative zu verdanken, dass sich der Bund nicht nur auf die Weiterentwicklung der Metropolregionen fokussierte, sondern auch wachstumsorientierte grenzüberschreitende Verflechtungsräume in die Entwicklung einbezog. „Damit konnte die Regio Bodensee aus ihrer politischen Randlage herausgeholt werden“, so der Erste Bürgermeister in der Pressemitteilung.

Köhler will sich künftig dafür einsetzen, dass die grenzübergreifenden Verflechtungsräume, so wie bei den Metropolregionen weitgehend geschehen, in ihrer Infrastrukturausstattung gestärkt werden und der Bund dafür verstärkt Mittel bereitstellt. Zur Weiterentwicklung und zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts Bodensee, so Köhler, seien die Elektrifizierung der Südbahn und der Ausbau der B 31 und der B 30 besonders vordringlich.