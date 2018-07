Ralf Lattner folgt auf die Gemeinderätin der grünen Fraktion Eva-Marie König

„Ich heirate im August und ziehe dann nach Lindau“, sagt Eva-Marie König. Aus diesem Grund scheidet sie nach drei Jahren aus dem Gemeinderat aus. „In den drei Jahren habe ich interessante Einblicke in die vielfältigen Aufgabenbereiche der Stadt bekommen“, sagt die 47-Jährige. Und sie habe erfahren, wie langwierig manche Prozesse von der Idee bis zur Ausführung sind. „Die Bevölkerung kann es häufig nicht nachvollziehen, dass es viele Genehmigungen und Anträge benötigt, bis Projekte begonnen werden können“, sagt König. Ihr Fazit: „Auch wenn es einen großen Zeitaufwand bedeutet, lohnt es sich, sich politisch zu engagieren. Ich bin stolz darauf, die Grüne Fraktion im Gemeinderat vertreten zu haben.“

Ihre Nachfolge im Gemeinderat sowie im Finanz- und Verwaltungsausschuss und im Aufsichtsrat RITZ Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH tritt Ralf Lattner an, teilt die Fraktion der Grünen mit. Der 50-Jährige ist Diplom-Geograf und beim Stadtwerk am See angestellt. 2014 trat der gebürtige Häfler zum ersten Mal für die Partei bei den Kommunalwahlen an und wurde in den Kreistag gewählt. Als Energiewirtschafter sind ihm die Umsetzung der Energiewende, Klimaschutz und der schonende Umgang mit Ressourcen besonders wichtig. „Außerdem setze ich mich für die Verbesserung der Infrastruktur für Fußgänger-, Rolli- und RadfahrerInnen sowie den Ausbau des ÖPNVs ein“, sagt Ralf Lattner. Weitere Anliegen sind ihm die Lärmreduktion und Luftreinhaltung.

„Ich freue mich darauf, meine politische Erfahrung aus dem Kreistag zukünftig auch in den Gemeinderat einbringen zu können“, sagt der zweifache Familienvater. Durch seine beiden schulpflichtigen Kinder und Mitgliedschaften in der PSG Friedrichshafen, dem SC Schnetzenhausen und dem Alpenverein bekomme er zudem mit, wo den Häflern der Schuh drücke.

„Wir haben deine Mitarbeit und dein Engagement sehr geschätzt und bedauern es, dass du uns verlässt“, sagte Mathilde Gombert bei der letzten gemeinsamen Fraktionssitzung zu Eva-Marie König. „Du hast unsere Fraktion mit deinem Wissen und deiner beruflichen Erfahrung bereichert und diese auch in den Gremien eingebracht“. Gleichzeitig begrüßte sie Ralf Lattner in der Grünen-Fraktion: „Mit deiner Erfahrung aus dem Kreistag und deinem beruflichen Know-how bist du eine Bereicherung für die Fraktion.“

Durch das Nachrücken von Ralf Lattner besteht die sechsköpfige grüne Fraktion nun aus drei Männern und vier Frauen.