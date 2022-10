Ralf Gagel sucht eine „schwebende Jungfrau“

Der Kulturverein Caserne präsentiert am Samstag, 15. Oktober, Magier Ralf Gagel mit seiner Show „Internationales Zauber-Theater“. Es gibt noch Karten, die online zu reservieren sind, teilen die Veranstalter mit.

Die Besucher erleben im Theater Atrium einen Abend voller Wunder – einzigartig, magisch, berührend und atemberaubend. Ralf Gagel entführt sie in eine Welt, in der die kleinen Dinge, die großen Wunder sind. Im September 2019 war Ralf Gagel bereits zum zwölften Mal in Hollywood engagiert. Er begeistert dort, in dem Club, in dem die besten Zauberkünstler der Welt auftreten, dem legendären Magic Castle, schon seit 18 Jahren mit über 400 Shows das internationale Publikum.

Ralf Gagel ist ein Magier mit vielen Facetten. Sein Zauber-Theater ist interaktiv, witzig, magisch, bezaubernd, erotisch, frech, und voller Wunder, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter weiter. Als absolutes Highlight lässt Ralf Gagel auf spektakuläre und innovative Weise eine Zuschauerin völlig frei schweben, die selbst Physiker staunen lässt.

Einlass ist ab 19.30 Uhr, die Show startet um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro (ermäßigt 15 Euro für Studenten/Schüler oder Mitglieder des culturvereins).