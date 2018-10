Rainhard Fendrich packt seine Karriere aus

Die Beine wirken ein klein wenig steif, der Bauch ist ein bisschen rund, aber das tut der Ausdauer keinen Abbruch. Zweieinhalb Stunden singt sich Rainhard Fendrich im ausverkauften GZH durch sein Repertoire aus vier Jahrzehnten, und der Schmäh ist auch noch ganz der alte. „Wo ist ein Mann am schönsten? Auf einem alten Foto“, zitiert er einen Witz seiner Großmama.

Jünger ist er nicht geworden, Fendrich ist das klar. Es hat aber den Vorteil, dass er heute aus den Vollen schöpfen kann. Und so singt er die Lieder eines Menschen, der sich im Lauf der Zeit verändert hat. „Sonnenuntergänge“ heißt ein uralter Titel, der von Strand, Meer und Liebe erzählt. 40 Jahre später sind die Stichwörter die gleichen, aber der Sonnenuntergang am Meer ist zur Metapher geworden – für ein Leben, das mehr hinter als vor sich hat, aber erst jetzt richtig aufwacht: „Die Sunn geht langsam unter. A wann i vü verschlaf’n hab, jetzt werd i langsam munter“.

Erstklassiger Conferencier

Bevor Fendrichs Musikerkarriere durchstartete, stand er auf der Theaterbühne. Das macht ihn zu einem ausgezeichneten Conferencier. Irgendwo zwischen dargestellter Rolle und ungeschminkter Authentizität liegen seine gewitzten Ansagen. Dass die Grenze verschwimmt, macht Fendrichs besondere Wirkung aus – und das Lied „Geisterbahn“ zu einem Höhepunkt des Konzerts. Fast schon im Format eines Jacques Brel sprechsingt sich der 63-Jährige dramatisch durch den Horror-Parcours, den er als Kind erlebte: „Die Tür geht auf, i hör an Schrei. Dann hab’ i ma in’d Hosen gmocht. Da steigt a Toter ausm Sarg, a Henker hebt sei Beil und locht.“

Zu lachen hat auch das Publikum, bei Fendrichs ironischen Spottliedern, die er mit geschmeidiger Süffisanz rüberbringt: „Schickeria“ handelt vom selbstverliebten Geldadel, „Tango Korrupti“ knöpft sich dreckige Machenschaften in Politik und Wirtschaft vor, und auch der Mann in den besten Jahren kommt nicht ohne Seitenhieb davon: „Wenn das kein Beweis is’ für die Midlifecrisis – wenn wer rechts überholt und der Fahrer ein Greis is’“.

Politisches Engagement

Immer wieder schaut Fendrich selbstkritisch in den Spiegel, singt von einer Beziehung, die zugrunde ging an seiner Eitelkeit; und wenn ein gewisses Blitzen in seine Augen tritt, dann ahnt man schon, dass in ihm auch ein Narziss steckt. Allerdings einer, dem seine Eigenliebe heute nicht mehr zum Verhängnis wird. Fendrich engagiert sich politisch, macht sich stark gegen den rechten Rand und versetzt sich dazu in die Haut seines türkischen Kindheitsfreundes: „I bin hier, solang i denken kann. Warum spuckt man meine Kinder an?“

Natürlich fehlen die großen Hits nicht: „Wien bei Nacht“, „Weus’d a Herz hast wie a Bergwerk“ und „I am from Austria“, die Fendrich mit seiner siebenköpfigen Unplugged-Band allesamt in warmen Klangfarben rüberbringt. Kurt vor Schluss wird Fendrich stehend gefeiert. Da ist eh schon alles egal und er haut so richtig auf die Pauke, mit einer Hymne, die auch ins Bierzelt passen würde: „Sie wollte blond wie eine Semmel sein. Blond, blonder als der Sonnenschein. Blond, blond wie ein Weizenfeld. Weil Blondinen vieles leichter fällt.“ Ist das nun Schlager, eine Schlager-Parodie oder am Ende sogar beides? Man weiß es nicht genau bei einem wie Rainhard Fendrich, der mit einem unlesbar vieldeutigen Lächeln aufwarten kann. Aber das gehört zu seinem unwiderstehlichen Wiener Schmäh.