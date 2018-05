Rainer Barth stellt „Blaue Berge – fernes Meer“ vor

Der Wanderer und Bergsteiger Rainer Barth stellt am Dienstag, 15. Mai, in der Buchhandlung Ravensbuch in Friedrichshafen sein neues Buch „Blaue Berge – fernes Meer“ vor. Beginn ist um 20 Uhr. Barth erzählt darin von seiner Wanderung vom See nach Venedig. Das Buch ist in der Biberacher Verlagsdruckerei erschienen.

Rainer Barth ist von Friedrichshafen quer über die Alpen nach Venedig gewandert. Einen Monat lang war er auf dieser 600 Kilometer langen Fußreise unterwegs. Er erzählt von seinen Erlebnissen und informiert über die Route, die er selbst zusammengestellt hat. Sie führte ihn durch den Bregenzerwald, über den Arlberg, durch Inntal und Ötztal aufs Timmelsjoch, durch die Sarntaler Alpen nach Brixen, durch die Dolomiten in die große Ebene und schließlich nach Venedig, wo die Wanderung auf dem Markusplatz ihren stilvollen Schlusspunkt fand.

Begleitet von vielen eindrucksvollen Bildern berichtet er von seiner Unternehmung und erzählt von der Vielfalt der durchwanderten Landschaften, von besonderen Begegnungen, Erlebnissen und emotionalen Höhepunkten, etwa beim ersten Blick auf seine Lieblingsberge Dolomiten oder auf das Meer vom letzten Höhenzug der Alpen. Wegen des instabilen Wetters konnte er seine hochalpinen Absichten nicht immer realisieren und musste gelegentlich in die Täler ausweichen, wobei er als „gipfelorientierter“ Bergsteiger die Schönheit der Talwanderungen entdeckte.

Rainer Barth lebt am Bodensee. Der leidenschaftliche Wanderer und Bergsteiger verfasste bereits mehrere Bücher über seine Heimat und die nahen Alpen.