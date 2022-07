Direktverbindung von Friedrichshafen nach Wien: Railjet fährt wieder

Es ist im Zuge der Südbahn-Elektrifizierung einer der Höhepunkte gewesen, der von DB und Politik im vergangenen Dezember der Bahnkundschaft angepriesen wurde: eine Direktverbindung von Frankfurt am Main nach Wien unter anderem mit Halt in Ravensburg, Friedrichshafen und Lindau. Nach einer vorübergehenden Pause wegen Bauarbeiten fährt der Railjet ab 2. August auch wieder täglich.

Kapazität wieder vorhanden

Zuletzt tauchte die Verbindung im Fahrplan nicht mehr auf. Eine Nachfrage bei der Österreichischen Bundesbahn ergab: „Aufgrund von Bauarbeiten der Kollegen der Deutschen Bahn am ,Deutschen Eck’ (Korridorstrecke Kufstein-Rosenheim-Salzburg) weist diese Strecke derzeit eine verringerte Kapazität auf, sodass einzelne Verbindungen bis zum Ende der Bauarbeiten beziehungsweise bis wieder ausreichend Kapazität auf der Strecke vorhanden ist, aus dem Fahrplan genommen werden mussten.“

Jetzt ist offenbar wieder ausreichend Kapazität vorhanden: Denn laut DB fährt der Railjet, das österreichische Pendant zum deutschen ICE, ab 2. August wieder täglich von Wien (9.55 Uhr), Innsbruck (14.47), Imst-Pitztal (15.19) und Bregenz (17.21) durchgehend bis nach Friedrichshafen (17.54 Uhr), Ulm (19.07), Stuttgart (20.05 Uhr) beziehungsweise Esslingen (20), Heidelberg (20.53 Uhr) bis nach Frankfurt am Main (21.52 Uhr).

Zustieg auch in Ravensburg und Lindau-Reutin

In der Gegenrichtung fährt der Zug ab 3. August wieder von Frankfurt (5.54 Uhr), Heidelberg (6.52), Stuttgart (7.44), Ulm (9.02), Biberach (9.25) Friedrichshafen (10.10) und Bregenz (10.38) nach Imst-Pitztal (12.40), Innsbruck (13.11) und Wien (17.30).

Fahrgäste können auch in St. Pölten, Linz, Salzburg, Wörgl, Jenbach, Landeck-Zams, Langen am Arlberg, Bludenz, Feldkirch, Dornbirn, Lindau-Reutin, Ravensburg, Aulendorf (nur in Richtung Frankfurt), Wiesloch-Walldorf, Weinheim und Darmstadt aus- und umsteigen.