Rafik Schami kommt am 12. Februar ins Graf-Zeppelin-Haus

Der Geschichtenerzähler Rafik Schami kommt am Mittwoch, 12. Februar, nach Friedrichshafen. Auf Einladung der Buchhandlung Ravensbuch stellt er im Graf-Zeppelin-Haus seinen neuen Roman „Die geheime Mission des Kardinals“ vor. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. „Die geheime Mission des Kardinals“ führt in den Alltag in Syrien kurz vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs, heißt es in der Pressemitteilung. Die italienische Botschaft in Damaskus bekommt 2010 ein Fass mit Olivenöl geliefert, darin die Leiche eines Kardinals. Kommissar Barudi will das Verbrechen noch vor dem Ruhestand aufklären; Mancini, ein Kollege aus Rom, unterstützt ihn. Der Eintritt kostet 15 Euro; für Schüler, Studenten und mit Ravensbuch-Card 12 Euro. Infos unter: www.ravensbuch.de. Foto: Arne Wesenberg