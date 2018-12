Kurz vor Weihnachten hat Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen Rafael Redwitz verpflichtet. Der französische Zuspieler wurde in Brasilien geboren, ist 1,91 Meter groß und wechselte vom polnischen Topclub Asseco Resovia Rzeszow an den Bodensee. Laut Pressemitteilung freut sich der 38-Jährige auf die Arbeit mit dem jungen Häfler Team und soll vor allem Erfahrung und Konstanz in die Mannschaft von VfB-Cheftrainer Vital Heynen bringen.

Redwitz hat sowohl schon für die brasilianische als auch später für die französische Nationalmannschaft gespielt und hat vor allem eines: Erfahrung. Genau danach hat Heynen gesucht und den Zuspieler nun verpflichtet. „Ich habe als Trainer gesehen, dass meiner Mannschaft die Konstanz fehlt“, sagt der VfB-Chefcoach. „Wir sind ein sehr junges Team und Rafael kann uns mit seiner Erfahrung weiterhelfen.“ Damit vergrößert sich der Häfler Kader von 13 auf 14 Spieler.

Die Möglichkeit zur Verpflichtung des Zuspielers ergab sich kurzfristig. Rzeszow hatte den Zuspieler bis vor kurzem unter Vertrag. Weil dort ein ausländischer Libero nachverpflichtet werden musste, trennten sich die Polen vom Franzosen. Denn eine strikte Ausländerregel in der polnischen Plus Liga verhinderte weitere Einsätze von Redwitz. „Der VfB ist ein traditionsreicher Club mit tollen Fans“, sagt der VfB-Zugang zu seinem neuen Engagement. „Ich freue mich, mit Vital Heynen zu arbeiten und dem Club zu helfen, Titel zu gewinnen.“ Der vierfache französische Meister hat seine Karriere vor allem bei polnischen und französischen Topclubs verbracht, Friedrichshafen ist seine erste Station in Deutschland.